Latin-Sängerin Cachita: «Ich hoffe, ich bekomme keine Klage» 26.09.2024

So wirst du deinen Herzschmerz los: Die Schweizer Latin-Sängerin Cachita gibt mit ihrer neuen EP eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Bei «On the Rocks» spricht die Zürcherin über Sexismus und Rap-Battles.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gabriela Mennel aka Cachita startet im September ihre erste Headline-Tour. Im Gepäck hat sie Musik über ihren Ex.

Ihre Musik thematisiert oft weibliche Selbstbestimmung, Emanzipation und Selbstliebe.

«Cachita ist Doja Cat auf Wish bestellt» sei das Schlimmste, was sie in einem Rap-Battle je über sich gehört habe.

Die Latin-Sängerin ist in der Sendung «On the Rocks» zu Gast und spricht über Sexismus und ihre EP «Me partieron el cora, pero hoy no se Ilora». Mehr anzeigen

«Musik ist eine Gefühlssache», sagt Cachita in der Sendung «On the Rocks». Man müsse immer das machen, was sich gerade richtig anfühle.

Aktuell ist Gabriela Mennel, wie die 25-Jährige bürgerlich heisst, auf ihrer ersten Headline-Tour.

Im Gespräch mit Moderator Frank Richter verrät die Zürcherin, weshalb sie sich für lokale Künstlerinnen mit lateinamerikanischen Wurzeln aus der jeweiligen Region als Voracts entscheidet.

Cachitas Musik ist stark von Künstlerinnen wie Beyoncé, Missy Elliott und Rosalía beeinflusst, die sie dazu inspirierten, Grenzen zu überschreiten und mutig ihre Stimme zu erheben.

Das zeigt sich auch in ihrer Musik: Female Empowerment, Selbstbestimmung, Emanzipation und mehr Selbstliebe sind wichtige Leitthemen in ihrem Schaffen.

Ihre neue EP «Me partieron el cora, pero hoy no se llora» handelt von ihrer letzten Beziehung. Es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Herzschmerz.

Ein Thema, das in Songs oft aufgegriffen wird. Adele beispielsweise brachte es mit Liedern über gebrochene Herzen und verlorene Liebe zu Weltruhm. Ihr Ex wollte am Erfolg teilhaben und forderte vor Gericht Tantiemen.

Angesprochen auf diesen Fall, erwidert Cachita lachend: «Ich hoffe, ich bekomme keine Klage.»

Das komplette Gespräch mit Cachita findest du hier – oder auf blue Zoom: