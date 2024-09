Marco Fritsche: «Wie viel wird da gekifft?» Seit 16 Jahren moderiert Marco Fritsche das Erfolgsformat «Bauer, ledig, sucht». In der Sendung «On the Rocks» verrät der Appenzeller, warum er sich plötzlich als Onkel der Bäuer*innen sieht und was ihn an der Sendung nervt. 13.09.2024

Marco Fritsche moderiert das Erfolgsformat «Bauer, ledig, sucht». In der Sendung «On the Rocks» verrät der Appenzeller, warum er sich plötzlich als Onkel der Bäuer*innen sieht und was ihn an der Sendung nervt.

Redaktion blue News Fabienne Kipfer

«Ich habe noch nie einen Job so lange gemacht», sagt Marco Fritsche in der Sendung «On the Rocks». Seit 16 Jahren moderiert der 48-Jährige nun schon das Format. Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen sei, wisse er nicht, witzelt Fritsche.

Aktuell läuft die 20. Staffel von «Bauer, ledig, sucht» auf 3+. Zusammen mit Komoderatorin Christa Rigozzi verkuppelt der Appenzeller Bauer und Bäuerinnen.

In der Talksendung erzählt Marco Fritsche, dass er manchmal auch ein bisschen Abstand zu den Teilnehmenden brauche. So habe er zu einer Bäuerin auch schon mal gesagt: «Alexandra, ‹häb's Loch› oder gehe weg von mir. Ich brauche jetzt mal fünf Minuten Ruhe.» Darauf habe sie ihn schockiert angeschaut und er habe erwidert, dass der Onkel auch manchmal böse sein könne.

Die Dynamik in der Sendung habe sich über die Jahre aber verändert. Er merke auch, dass er älter geworden sei. Zu Beginn sei er bei den Jüngeren mit dabei gewesen und heute sei er Onkel Marco, der 19-Jährige verkupple.

Mit Moderatorin Vania Spescha witzelt er darüber, dass er sich gelegentlich frage: «Wie viel wird da wohl gekifft?», wenn er die finalen Schnittfassungen anschaue.

