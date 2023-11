Priscilla Presley: «Ich kann nicht mehr, können Sie bitte die Kameras stoppen?» Bei «Uncensored»-Talker Piers Morgan spricht Elvis-Witwe Priscilla Presley (78) zum ersten Mal über den Tod ihrer Tochter Lisa Marie. Ein denkwürdiges TV-Interview mit traurigen, aber auch unterhaltsamen Erinnerungen aus einem faszinierenden nen aus. 02.11.2023

Priscilla Presley sprach bei Talkshow-Host Piers Morgan zum ersten Mal über den Tod ihrer Tochter Lisa Marie (54).

Neben Lisa Marie verlor die Elvis-Witwe innerhalb kurzer Zeit auch noch ihren Enkel und ihre Mutter.

Beim Interview wird Presley von ihren Gefühlen übermannt und muss die Aufnahmen abbrechen.

Das Gespräch enthielt auch unterhaltsame und spannende Momente für die Fans des «King».

Man kann von Piers Morgan halten, was man will.

Doch der Brite schafft es mit seiner «Uncensored»-Talkshow immer wieder, seinen hochkarätigen Gästen Aussagen zu entlocken, die weltweit Schlagzeilen machen.

Fussballstar Cristiano Ronaldo etwa fluchte bei ihm gegen seinen Trainer Erik ten Hag und musste Manchester United in der Folge verlassen. Der spanische Fussballfunktionär Luis Rubiales gab bei Morgan seinen Rücktritt bekannt.

Das Gespräch mit Priscilla Presley indes sei das «emotionalste, überraschendste und spannendste» all seiner Interviews, so Morgan zu Beginn – und diese vollmundige Ankündigung sollte sich bewahrheiten.

Drei Schicksalsschläge für Priscilla Presley in kurzer Zeit

Tatsächlich ist es das erste Mal, dass Priscilla Presley öffentlich über den Tod ihrer Tochter Lisa Marie spricht. «Es war unerträglich», sagt sie beim Gespräch im Peninsular Hotel in Beverly Hills.

«Ich habe meine Mutter verloren, ich habe meinen Enkel verloren, ich habe meine Tochter verloren. Es ist, als würde dir ein grosser Teil deines Lebens weggenommen.».

Piers Morgan schafft es mit seiner «Uncensored»-Talkshow immer wieder, seinen hochkarätigen Gästen Aussagen zu entlocken, die weltweit für Schlagzeilen sorgen. Bild: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Tatsächlich war der Suizid ihres Enkels Benjamin im Sommer 2020 ein harter Schlag für Lisa Marie. Ihre Tochter habe danach selbst Selbstmordgedanken gehabt.

Umso schlimmer, dass die 54-jährige Tochter von Priscilla und Elvis Presley im Januar 2023 plötzlich an den Folgen eines Darmverschlusses starb. Dazwischen verstarb auch noch Priscillas Mutter im Alter von 95 Jahren.

Presley bittet darum, das Interview zu unterbrechen

Das alles sei «sehr hart, sehr traurig», so die Presley-Witwe emotional. Dann wird sie beim Interview von ihrer Trauer übermannt, bricht in Tränen aus und bittet darum, die Aufnahmen zu unterbrechen: «Ich kann nicht mehr. Können Sie bitte die Kameras stoppen?»

Piers Morgan wäre jedoch nicht Piers Morgan, wenn er dem Gespräch nicht auch eine unterhaltsame Note verleihen würde.

Neben dunklen Momenten – Presley erzählt noch einmal emotional von jener Nacht, als Elvis starb –, erfährt das Publikum auch lustige oder bislang wenig bekannte Fakten aus dem faszinierenden Leben der «amerikanischen Royals» (O-Ton von «Elvis»-Regisseur Baz Luhrmann).

Michael Jackson hatte Angst vor Priscilla Presley

So plaudert Priscilla Presley lebhaft darüber, wie sehr sich ihr Mann damals nervte, dass ihm sein Manager Colonel Parker immer nur Auftritte in peinlichen Filmen zuhielt.

Er habe sehr darunter gelitten, in Filmen mit halbnackten Girls am Strand singen zu müssen, so seine Witwe. Der Star habe sich immer gewünscht, eine Chance auf ernsthafte Rollen zu erhalten.

Auch über die Ehe von Lisa Marie Presley und Michael Jackson erfährt man Spannendes im Interview. Bild: imago images/ZUMA Wire

Auch über die Ehe von Lisa Marie und Michael Jackson erfährt man Spannendes. So habe «Jacko» vor ihr offenbar Angst gehabt, weil sie ihn «durchschaut» habe, erzählt Priscilla Presley.

Der Popstar habe sich in ihren Augen vor allem mit dem Namen Presley schmücken wollen. Sie sagt: «Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte Lisa Marie ihn nie heiraten dürfen».

Priscilla Presley: «Ja so war er, Elvis»

Schön auch die vielen Erinnerungen, die Priscilla an ihren verstorbenen Mann hat. Beschwingt erzählt sie davon, wie Elvis offenbar einer fremden Frau einmal spontan einen Cadillac kaufte – weil diese das Auto in einem Schaufenster bewundert hatte und es sich nie im Leben hätte leisten können.

«Ja so war er, Elvis», schwelgt die 78-Jährige bei Piers Morgan in Erinnerungen. «Er hatte ein grosses Herz und war immer für alle da.»

Der US-amerikanische Rock'n Roll Star Elvis Presley mit seiner Frau Priscilla und Tochter Lisa Marie (1968). Bild: -/AP/dpa

Spürbar auch, dass ihre Liebe zum «King» trotz der vielen Auf und Abs in ihrer Ehe auch 46 Jahre nach Elvis' Tod noch immer spürbar ist. «Ich vermisse ihn sehr. Ich vermisse seine Worte, ich vermisse seine Liebe, ich vermisse sein Lachen, ich vermisse seine Energie, ich vermisse die lustigen Zeiten», sagt sie.

Man realisiere die guten Zeiten oft gar nicht – bis man sich alte Fotos ansehe und denkt: «Mein Gott, wir hatten so viel Spass, wir haben so viel unternommen. Es ist immer noch da.»

