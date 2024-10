«Das ist das beste Drehbuch, das ich je in der Hand hielt» Stefan Gubser darüber, wie er zu seiner Rolle in «Landesverräter» kam. 18.10.2024

Stefan Gubser, bekannt durch seine Rolle als Tatort-Cop Reto Flückiger, ist zurück. Bei «On the Rocks» spricht der Winterthurer über sein Comeback und die neue blue Koproduktion, den Kinofilm «Landesverräter». Gubser: «Das ist das Highlight meiner Karriere.»

che Vania Spescha

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bekannt wurde Stefan Gubser einem breiten Publikum durch seine TV-Rolle als Kommissar Reto Flückiger im Luzerner «Tatort» (2011–2019).

Sein neustes Projekt ist eine Rolle im Schweizer Historienfilm «Landesverräter.» Der Film startet am 24. Oktober in den Kinos.

Der Kinofilm spielt in der Schweiz im Jahr 1942. Das modern inszenierte Historiendrama beruht auf wahren Begebenheiten und wirft ein kritisches Schlaglicht auf den ambivalenten Umgang der Schweiz mit Nazi-Deutschland. Mehr anzeigen

2019 quittierte Reto Flückiger alias Stefan Gubser seinen Dienst als Polizei-Ermittler im SRF-«Tatort» aus Luzern.

Jetzt ist er zurück auf der grossen Leinwand. Dabei hätte er beim Historienfilm fast nicht mitgespielt.

Denn das Drehbuch von «Landesverräter» lag eine Weile bei Stefan Gubser herum. Der Winterthurer erzählt: «Ich wollte zu diesem Zeitpunkt gar keinen Film mehr machen», sagt Schauspieler Stefan Gubser.

Seine Frau stimmte ihn um, also las er die Story zum Kinofilm. Der Grund für die Abneigung? «Ich hasse Castings», gesteht Gubser in «On the Rocks». Er komme sich jeweils dabei vor, wie früher bei einer Prüfung an der Wandtafel in seiner Gymi-Zeit.

Doch er springt trotzdem über seinen Schatten: «Nach zwei Stunden habe ich meiner Frau gesagt, es ist das beste Drehbuch, das ich je in meiner Hand gehabt habe.»

Stefan Gubser: «Der Landesverräter war das Highlight meiner Karriere»

«Die Figur, die ich spiele, ist sehr weit von mir weg» Stefan Gubser über die Eigenheiten seine Rolle in «Landesverräter» 18.10.2024

Am Zurich Film Festival hat sein neuestes Kinoprojekt «Der Landesverräter» Premiere gefeiert. Die vielen guten Feedbacks seien «berührend» gewesen, erzählt der 67-Jährige.

«‹Der Landesverräter› war das Highlight meiner ganzen Karriere. Ich arbeite seit 43 Jahren in diesem Beruf, diese Arbeit war etwas vom schönsten, dass ich glücklicherweise machen durfte», schwärmt Gubser.

Doch warum war die Rolle des Polizisten Roman Graf so besonders zu spielen? «Weil die Figur so weit weg von mir weit weg ist.»

Bei seiner bekanntesten Rolle, jene des «Tatort»-Ermittlers Reto Flückiger sehe man schnell, dass Flückiger eigentlich Stefan Gubser ist.

Auch optisch sei die Rolle weit weg von Stefan Gubser. Im «Landesverräter» trug er einen Fatsuit unter der Uniform: «Das hat ein bisschen ausgesehen wie ein Michelin-Männchen», witzelt Gubser. Und im Gesicht trug er Silikon-Pads.

Gubser hat seine «Tatort»-Kollegin Delia Mayer «aus den Augen verloren»

«Wir haben wenig Kontakt» Stefan Gubser darüber, ob er noch Kontakt zu seiner ehemaligen Tatort-Partnerin hat. 18.10.2024

Angesprochen auf seine langjährige Figur des Tatort-Ermittlers Reto Flückiger sagt er heute, dass er nicht mehr daran denke. «Tempi passati» für Gubser.

Auch der Kontakt zu «Tatort»-Kollegin Delia Mayer alias Liz Ritschard ist abgeflacht : «Wir haben wenig Kontakt. Ich mache meine Sachen, sie ihre. Wir haben uns aus den Augen verloren.»

Stefan Gubser erzählt bei «On the Rocks» zudem, ob er heute noch am Sonntag den «Tatort» schaut. Im Talk erzählt er von seinen Hobbys – dem Segeln und Meditieren und ob er mit Mitte 90 sich noch vorstellen könnte, vor der Kamera zu stehen.

«Landesverräter» läuft ab dem 24. Oktober in allen blue Cinema Kinos.

Das komplette Gespräch mit Stefan Gubser findest du hier – oder auf blue Zoom: