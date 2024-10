Newcommerin Reena Krishnaraja: Darum fühlen sich Comedians einsam OTR_Snippet_Reena-NEWS_.mp4 02.10.2024

Mit 19 gewann Reena Krishnaraja den SRF Best Talent Comedy Award. In der TV-Sendung «On the Rocks» sagt sie, wie sie über ihre Matura zur Stand-up-Comedy kam – und wie einsam das Leben als Komikerin sein kann.

fki Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Reena Krishnaraja gewann den SRF Best Talent Comedy Award 2022 und ist aktuell auf ihrer ersten Solo-Tour.

In der Talksendung «On the Rocks» erzählt die die 21-jährige Ausserrhoderin, warum ihre schlechten Mathe-Noten sie zur Stand-up-Comedy brachten.

Und sie verrät, warum ihr Vater nach dem Sieg beim SRF Best Talent Comedy Award 2022 zuerst ein Bild von sich und Comedian Charles Nguela machte. Mehr anzeigen

«Nach meinem Sieg bekam ich viel Aufmerksamkeit», erzählt Komikerin Reena Krishnaraja in der Sendung «On the Rocks».

Mit 19 Jahren wurde die Ausserrhoderin mit dem SRF Best Talent Comedy Award 2022 ausgezeichnet. Unmittelbar nach ihrem Sieg sprach ihr Vater zunächst den Comedian Charles Nguela für ein Foto an.

Verwundert fragte sie ihren Vater, warum er nicht zuerst ein Bild mit ihr machen wolle. Darauf habe er geantwortet: «Er hat schliesslich zwei Steine gewonnen.»

Von «On the Rocks»-Moderator Frank Richter auf ihre Dankesrede angesprochen, sagt Krishnaraja lachend: «Ich wünschte, ich hätte mich besser vorbereitet.»

Krishnaraja startete ihre Karriere mit ihrer Maturarbeit

Zur Stand-up-Comedy kam sie eher zufällig: Ihre schlechten Schulleistungen im Fach Mathematik wollte Krishnaraja mit einer besonderen Maturaarbeit ausgleichen.

Für diese Abschlussarbeit interviewte sie verschiedene Schweizer Comedians. Weil sie sich in dieser Szene nicht auskannte, habe sie bei Google «Stand-up-Comedian Schweiz» eingegeben und die ersten fünf Namen angeschrieben und interviewt.

Fabio Landert habe ihr beispielsweise verraten, dass es als Comedian oft einsam sei. Zuerst habe sie das nicht verstehen können, da er an seinen Shows vor Publikum auftrete. Besonders vor und nach der Show könne man sich einsam fühlen, das verstehe sie jetzt.

Tagsüber im Hörsaal, abends auf der Bühne

Oft sei das Adrenalin nach den Auftritten zu schnell weg: «So fällt man manchmal auch ein bisschen in ein Loch», so Reena Krishnaraja.

Sie mache sich dann Gedanken, ob das wirklich lustig gewesen sei oder die Leute aus Mitleid gelacht hätten.

Mittlerweile studiert Krishnaraja tagsüber Sozialwissenschaften in Bern – und abends bespielt sie die Bühnen der ganzen Deutschschweiz.

Das komplette Gespräch mit Reena Krishnaraja findest du hier – oder auf blue Zoom: