Wegen umfassender Renovierungsarbeiten wird der Buckingham-Palast für drei Jahre keine Staatsbesuche empfangen. Diese werden stattdessen auf Schloss Windsor verlegt.

Der Buckingham-Palast, eine der bekanntesten Residenzen der britischen Monarchie, wird in den kommenden drei Jahren keine Staatsbesuche mehr empfangen. Grund dafür sind umfangreiche Renovierungsarbeiten, die bereits seit 2017 im Gange sind.

Diese Arbeiten, die insgesamt 413 Millionen Franken kosten sollen, umfassen die Erneuerung von Sanitäranlagen, Rohren, Leitungen und Heizungen, die teilweise noch aus den 1940er- und 1950er-Jahren stammen.

Der letzte Staatsbesuch vor der Schliessung wird im Dezember stattfinden, wenn der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, von König Charles III. und Königin Camilla im Palast empfangen wird. Danach sollen alle Staatsbesuche bis 2027 auf Schloss Windsor verlegt werden, wie die «Daily Mail» berichtet.

Tourismus wird nur bedingt eingeschränkt

Die Renovierungsarbeiten am Ostflügel des Palasts wurden bereits 2018 begonnen und in diesem Jahr abgeschlossen. Im Sommer wurden einige Räume, darunter das berühmte Balkonzimmer, erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In den nächsten drei Jahren sollen die Arbeiten an den anderen Flügeln des Palasts fortgesetzt werden. Während der Sommermonate werden die Bauarbeiten pausieren, um Touristen die Besichtigung der prunkvollen Räumlichkeiten zu ermöglichen.

Der Buckingham-Palast verfügt über insgesamt 775 Zimmer, darunter 53 für die Royals und ihre Gäste.

Derzeit residieren König Charles und Königin Camilla im Clarence House, das seit 20 Jahren ihre offizielle Residenz ist. Ob das Königspaar nach Abschluss der Renovierungsarbeiten in den Buckingham-Palast ziehen wird, bleibt unklar.

