In einem Interview mit Gala TV spricht Lilly Becker über die romantischen Interessen ihres 14-jährigen Sohnes Amadeus. Er sei bereits «neugierig» und «heiss auf Frauen – wie sein Vater».

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lilly Becker sprach in einem Interview offen über das Liebesleben ihres 14-jährigen Sohnes Amadeus, der laut ihr bereits «viele Online-Freundinnen» hat.

Sie legt Wert darauf, dass Amadeus Frauen mit Respekt behandelt, während sie sich selbst als strenge, aber liebevolle Mutter beschreibt.

Ab dem 24. Januar nimmt Lilly Becker am RTL-Dschungelcamp teil und möchte ihren Sohn stolz machen. Mehr anzeigen

Ob das ihrem Sohn peinlich ist? Lilly Becker (48) hat in einem Interview bei «Gala TV» auf RTL offen über das Liebesleben ihres Sohnes Amadeus (14) geplaudert. Der Teenager, Sohn der Tennislegende Boris Becker (57), hat laut seiner Mutter bereits «viele Online-Freundinnen».

«Er ist neugierig», sagt Lilly Becker, die aus den Niederlanden stammt, zu Moderatorin Annika Lau (45) und gibt freiheraus weitere Details zum Liebesleben ihres Sohns bekannt.

«Er ist heiss auf Frauen – wie sein Vater!», sagt Lilly Becker und fügt hinzu, dass eine echte Beziehung für Amadeus im Moment aber nicht infrage komme. Das verbiete sie ihm aktuell noch. Erst, wenn er 15 oder 16 Jahre alt ist, dürfe er auch eine «echte Freundin» haben.

Mama Lilly ist «Good Cop» und «Bad Cop»

Lilly Becker überlasse es dann aber Papa Boris, der als Charmeur bekannt war, wenn es um die Sexualkunde geht. Das Model fügt an: «Wenn das dann so weit ist, muss er zu seinem Vater. Weil ich glaube, dafür brauchst du auch deinen Vater.»

Mama Lilly betont im Interview, dass sie und ihr Sohn offen über viele Themen sprechen, darunter auch Transsexualität, Homosexualität und Gleichberechtigung. Ihr sei es vor allem aber wichtig, dass Amadeus Frauen mit Respekt behandelt.

Lilly beschreibt sich selbst als eine Mischung aus «Good Cop» und «Bad Cop» – streng, aber liebevoll. Sie ist sich bewusst, dass ihre Offenheit ihrem Sohn peinlich sein könnte.

Lilly Becker geht ins Dschungelcamp

Ab dem 24. Januar kann Amadeus vor dem Bildschirm mitfiebern, wenn seine Mama im RTL-Dschungelcamp eklige Prüfungen bestehen muss. Sie will vor allem auch einfach ihren Sohn stolz machen und ihm zeigen, dass sie viel mehr kann, «als einfach nur schreien».

Amadeus, der 2010 in London geboren wurde und sowohl dort als auch in Deutschland aufwuchs, ist das jüngste von Boris Beckers vier Kindern. Er steht oft im Rampenlicht, was nicht immer in seinem Interesse ist.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

