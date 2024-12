Maja Brunner ist seit 16 Jahren Single – jetzt verrät sie ihr Geheimnis

Maja Brunner hat Tipps gegen Einsamkeit an Weihnachten. (Archivbild) IMAGO/Bildagentur Monn

Sängerin und Schauspielerin Maja Brunner geniesst ihr Leben als Single. Seit 16 Jahren ist sie ohne Partner, einsam fühlt sie sich deswegen nicht. Mit ihrem Rat für die Festtage inspiriert sie alle, die sich allein fühlen.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Maja Brunner rät Menschen, die sich allein fühlen, aktiv zu werden und auf andere zuzugehen.

Der Kontakt zu Familie und Freund*innen sollte das ganze Jahr über gepflegt werden, nicht nur zu Weihnachten.

Brunner feiert am 24. Dezember mit der Familie und am 25. Dezember mit Freund*innen – das Zusammensein ist ihr das Wichtigste.

Weihnachten bringt auch melancholische Momente, doch Brunnersieht darin etwas Schönes. Mehr anzeigen

Spätestens wenn Wham im Radio die vorjährigen Weihnachten besingen, Kinder einem ungefragt eine Geschenke-Wunschliste vorlegen, oder der Hausmeister das Treppenhaus mit Lametta verziert, merkt man: Die besinnliche Zeit ist da.

Nicht für alle ist diese Zeit so erbaulich. Viele Menschen, die keine Familie oder soziales Umfeld haben, kämpfen an Festtagen mit dem Gefühl der Isolation. Maja Brunner, Sängerin und Theaterschauspielerin, kennt diese Herausforderung – und weiss ihr entgegenzutreten.

Alleinsein als Ausgleich

Seit der Trennung von ihrem damaligen Partner, dem Musiker Philipp Mettler, vor 16 Jahren, ist Maja Brunner Single. Einsam fühlt sie sich trotzdem nicht, wie sie der Schweizer Illustrierten berichtet: «Zum Glück ist Einsamkeit bei mir kein Thema, da ich in meine Familie und in meinen Freundeskreis eingebettet bin», erzählt sie.

Besonders während der Weihnachtszeit, wenn sie auf der Theaterbühne steht, wie aktuell in «Die kleine Niederdorfoper» im Bernhard-Theater in Zürich, geniesst sie es sogar, wenn sie zwischendurch einen ruhigen Abend allein verbringen kann. «Bedingt durch meinen Beruf bin ich sehr oft unter vielen Menschen und schätze dann die Ruhe als Ausgleich.»

Doch Brunner weiss, dass dies nicht allen so geht. Deshalb hat sie einen Rat für alle, die sich an den Festtagen einsam fühlen: «Geht raus, verkriecht euch nicht im Schneckenhaus, geht auf andere Menschen zu!»

Kontakte das ganze Jahr über pflegen

Man müsse selbst aktiv werden und dürfe nicht warten, bis jemand auf einen zukomme. Vielleicht müsse man auch mal über seinen eigenen Schatten springen und sich einer Gruppe oder Institution anschliessen. Wichtig sei es auch, den Kontakt zur Familie und zu Freund*innen – sofern vorhanden – das ganze Jahr über zu pflegen und nicht nur zu Weihnachten.

«Alleinsein ist kein Problem, wenn man weiss, dass man immer jemanden anrufen kann oder zu jemandem gehen kann, wenn man nicht alleine sein will», ist Brunner überzeugt. Die nötige Geborgenheit findet sie auch in kleinen Momenten: «Ich liebe Weihnachten und die Vorweihnachtszeit mit all ihren Lichtern, Dekorationen, Weihnachtsliedern und Düften», erzählt sie.

Dieses warme Gefühl teilt sie gerne – und feiert gleich zweimal: Einmal am 24. Dezember mit der Familie und am 25. Dezember mit Freunden. «Das Zusammensein ist das Schönste an Weihnachten.»

Melancholie ist etwas Schönes

Weihnachten bringt für Maja Brunner auch melancholische Momente mit sich. Die Erinnerungen an ihre Eltern und Grosseltern, die nicht mehr da sind, oder an Weihnachtsfeste aus ihrer Kindheit, mischen sich mit der Vorfreude auf die Festtage. Es gebe auch während des Jahres melancholische Augenblicke, erzählt sie.

Mit Gedanken an die Kindheit, die Eltern und Grosseltern, die nicht mehr da sind, Gedanken an das Weihnachtsfest mit der ersten Liebe oder an Weihnachten mit Liebeskummer

«Wenn man zum Beispiel Musik aus der Vergangenheit hört, die uns an Menschen erinnert.» Diese Melancholie empfindet sie jedoch nicht als bedrückend, sondern als etwas Schönes. «Die Erlebnisse der Vergangenheit haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin.»

Keine Zeit für Einsamkeit

In ihrer Kindheit wurde unter dem Christbaum gesungen, und auch heute wird diese Tradition weitergeführt. «Früher war es die ganze Familie, heute sind es die Enkel von Carlo», erzählt Brunner.

Diese Momente der Gemeinschaft und das Feiern im kleinen Kreis sind ihr wichtiger als grosse Geschenke. «Ich beschenke jeweils die Gastgeber und die Kinder und frage im Vorfeld, was diese sich wünschen.» Aber das schönste Geschenk sei das Zusammensein.

Das Gefühl, einsam zu sein, kennt Maja Brunner nicht. Auch wenn sie allein ist, fühlt sie sich nie isoliert, weil sie sich auf ihre Liebsten verlassen kann. «Ich habe gar keine Zeit, um einsam zu sein», sagt sie lachend. «Ich bin sehr dankbar für alles, was ich bis jetzt erleben durfte, und freue mich auf eine Zukunft, in der ich noch vieles vorhabe.»

Und was wünscht sich Maja Brunner zu Weihnachten? «Gesundheit», sagt sie ohne zu zögern. «Einige Ereignisse in meinem Freundeskreis haben mir in diesem Jahr wieder vor Augen geführt, dass Gesundheit das grösste Geschenk und höchste Gut ist.»

