Das Gurtenfestival ist am Mittwoch zum ersten Mal ausverkauft. liveit.ch / Simon Boschi

Wer das Festival in Bern in den letzten Jahren eng begleitet hat, ist klar im Vorteil. Aber wer weiss, vielleicht kennst du die richtigen Antworten ja dennoch. Finde es in unserem Quiz heraus.

Das Gurtenfestival 2025 findet vom 16. bis 19. Juli in Bern statt. Es ist eines der grössten und bekanntesten Musikfestivals der Schweiz und findet jährlich auf dem Berner Hausberg Gurten statt.

Bist du bereit fürs Festival? Teste jetzt dein Wissen.