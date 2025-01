Schlagerstar Florian Silbereisen zieht sich zurück

In den vergangenen Monate konnte Entertainer Florian Silbereisen grosse Erfolge am TV feiern – doch nun ist erstmal Pause angesagt. Bild: IMAGO/Bildagentur Monn

Florian Silbereisen plant eine längere Pause. Seine vorerst letzte TV-Show wird bereits heute Samstagabend gezeigt. Er habe rechtzeitig alle Anfragen für weitere Shows abgesagt, so der 43-jährige Entertainer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Entertainer Florian Silbereisen will sich in diesem Jahr eine längere TV-Pause gönnen.

Nach der «Schlagerchampions»-Show von heute Samstagabend verabschiedet sich der 43-Jährige und reist in die Südsee.

«Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte. Das fühlt sich immer noch an wie im Traum», so Silbereisen in der «Bild» Mehr anzeigen

In den vergangenen Wochen und Monate konnte Entertainer Florian Silbereisen viele Erfolge feiern. Drei stechen dabei besonders heraus:

1. Deutlich mehr Zuschauer*innen bei der TV-Serie «Traumschiff» im ZDF.

2. Mit seinem neuen «Silvester-Schlagerbooom» verdoppelte er die Quote für die ARD.

3. Zusätzlich eroberte er gemeinsam mit Duett-Partner Thomas Anders mit dem Album «Nochmal!» zum Jahresbeginn Platz 1 der deutschen Charts.

Silbereisen wird ein halbes Jahr nicht live zu sehen sein

Doch nun soll zumindest vorerst Ruhe einkehren. Laut der «Bild» plant der 43-jährig Entertainer eine längere TV-Auszeit.

Er habe rechtzeitig alle Anfragen für weitere Sendungen abgesagt, so Silbereisen, der seit 2019 die Rolle des Kapitäns Max Parger in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» spielt.

Pünktlich zum Sommeranfang soll es dann aber wieder losgehen. Davor wird Silbereisen aber mindestens ein halbes Jahr lang nicht mehr live am TV zu sehen sein.

«Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte. Das fühlt sich immer noch an wie im Traum», so Florian Silbereisen.

Silbereisen ist mit «Traumschiff»-Dreharbeiten beschäftigt

Langweilig wird es dem Entertainer auch in den nächsten sechs Monaten nicht werden.

«Ich bin mit dem ‹Traumschiff› weit weg. Wir starten im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende der Welt, in der Südsee», erklärt Florian Silbereisen in der «Bild».

Nach den Dreharbeiten für die TV-Serie sind dann aber wirklich noch längere Ferien geplant.

Bevor sich der Entertainer die TV-Pause gönnt, wird heute Abend bei den «Schlagerchampions» nochmals richtig gefeiert. Mit dabei sind in der ARD-Show unter anderem Andrea Berg, Roland Kaiser, Maite Kelly und Andreas Gabalier als Gäste.

«Und ich freue mich natürlich sehr, dass Nena wieder einmal bei uns singt, mit ihrer Tochter und ihren Söhnen», so Florian Silbereisen in der «Bild».

