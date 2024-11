Michael Weinmann, Moderator des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell» und Formel-1-Kommentator, war während 15 Jahren beim Schweizer Fernsehen SRF tätig. Bild: SRF/Oscar Alessio

Bei Schweizer Fernsehen SRF sagt schon wieder ein gestandener TV-Mann Adieu: Michael Weinmann, Moderator des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell» und Formel-1-Kommentator, wechselt zur Fluggesellschaft Swiss.

Der 43-jährige Journalist wechselt per 1. März 2025 als Head of Media Relations zur Fluggesellschaft Swiss.

«Die Leidenschaft für die Aviatik begleitet mich seit meiner Jugend. Deshalb blicke ich nun voller Vorfreude auf meine neue Herausforderung», so Weinmann. Mehr anzeigen

Der nächste prominente Abgang beim Schweizer Fernsehen SRF ist Tatsache: Michael Weinmann verlässt den TV-Sender nach 15 Jahren.

«Ich blicke zurück auf unvergessliche Jahre bei SRF. Besonders die Arbeit bei ‹Schweiz aktuell› gab mir die Möglichkeit, die Schweiz in all ihrer Vielfalt zu entdecken und unzählige Erlebnisse mit dem Publikum zu teilen», wird Weinmann in der SRF-Mitteilung zitiert.

Den Zuschauer*innen ist Michael Weinmann bekannt als langjähriger Moderator des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell». Daneben ist er Redaktor der Inlandredaktion, betreut das Dossier Luftfahrt und kommentiert seit vier Jahren auch Formel-1-Rennen.

«Schweiz aktuell» prägte Weinmann «wie kaum ein Zweiter»

Michael Weinmann war zudem verantwortlich für zahlreiche SRF-Spezialsendungen. So moderiert er unter anderem am 5. Juni 2024 die Livesendung aus Payerne VD, als Kampfflugzeuge der Schweizer Luftwaffe im Rahmen einer Militärübung auf einem Autobahnabschnitt der A1 landeten.

Vor seiner Zeit bei Schweizer Fernsehen SRF arbeitete der Zürcher während zehn Jahren im Sportjournalismus – unter anderem als Livekommentator beim Pay-TV-Sender Teleclub und bei Radio Top.

Michael Weinmann habe die Sendung «Schweiz aktuell», aber auch zahlreiche Spezialsendungen geprägt wie kaum ein Zweiter, wird TV-Nachrichtenchef Gregor Meier in der SRF-Mitteilung zitiert.

Und weiter: «Livefernsehen war seine grosse Leidenschaft. Seine Professionalität, Spontaneität und Natürlichkeit haben ihn ausgezeichnet. Michael wird bei SRF eine grosse Lücke hinterlassen.»

