Am Freitag startet das RTL-Dschungelcamp. Die zwölf teilnehmenden Stars trudeln gerade in Australien ein. Wie sie sich auf die Zeit im Dschungel vorbereitet haben? Mit Waxing, Coiffeurtermin und Maniküre.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 18. Staffel der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» startet am Freitag. Zwei Wochen lang werden dann zwölf mehr oder minder prominente Promis im Dschungelcamp um die begehrte Krone kämpfen.

Wie sich die Teilnehmer*innen auf ihre Zeit in Down Under vorbereitet haben? Timur Ülker enthaarte seine Brust und Anna-Carina Woitschack verabschiedete sich von ihren Extensions.

Die meisten Promis sind mittlerweile in Australien angekommen. Maurice Dziwak wird von seiner schwerkranken Mutter begleitet. Mehr anzeigen

Bald heisst es wieder: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» Ab Freitag stellen sich zwölf Promis den ekligen Dschungelprüfungen und Zuschauer*innen können den intimen Gesprächen am Lagerfeuer täglich zur Primetime auf RTL lauschen.

Kurz vor dem Abflug nach Australien putzten sich die teilnehmenden Promis für das grosse Abenteuer heraus. Die Vorbereitungen sind beendet – und die Dschungelcamper*innen trudeln nach und nach in Australien ein.

Brust enthaaren, Wimpern und Nägel auffrischen

Damit in Down Under auch alles glattläuft, wollte sich Timur Ülker (35) seine Brust waxen. Doch aus dem eigentlich simplen Unterfangen wurde eine haarige Angelegenheit. Denn: «Waxingstreifen haben nicht gereicht», schreibt der «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Star unter einem Instagram-Video, in dem vereinzelt noch behaarte Stellen auf Ülkers Oberkörper zu sehen sind. Aber er sei «ready».

Einige der Damen in der Runde haben sich derweil die Wimpern auffüllen oder die Nägel auffrischen lassen. So etwa Yeliz Koc (31) oder Alessia Herren (23), Tochter des verstorbenen Willi Herren (1975-2021).

Lilly Becker (48) präsentierte sich für den Dschungel mit neuen eingeflochtenen Haarverlängerungen. Und auch bei Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) gab es fürs Camp eine neue Frisur: Sie hat sich von ihren eingeklebten Extensions verabschiedet, wie sie ihren Fans auf Instagram zeigte.

Ob die äusserlichen Vorbereitungen wohl beim Kampf um den Sieg helfen werden? Bereits in den vergangenen Jahren sorgten sich einige Teilnehmer*innen um ihr makelloses Styling, was aber schnell nebensächlich wird, sobald das harte Leben im Dschungel zuschlägt.

Maurice Dziwak wird von schwerkranker Mutter begleitet

Auf ihrer Reise nach Australien begleiten die Teilnehmer*innen des RTL-Dschungelcamps 2025 ihre Familien und Freunde. Für Maurice Dziwak (26) und seine Mama Anja Dziwak (54) ist es eine ganz spezielle Reise.

«Sie wollte unbedingt dabei sein», sagt der routinierte Datingshow-Teilnehmer der «Bild»-Zeitung bei seinem Abflug nach Australien am Frankfurter Flughafen. Seine Mutter ist schwerkrank und leidet an der chronischen Lungenkrankheit COPD.

Die Familie würde das RTL-Dschungelcamp schon seit Jahren verfolgen und für Mama Dziwak sei immer klar gewesen: «Eines Tages stehen wir am Flughafen, und Maurice ist dabei.»

Jetzt ist die Zeit gekommen. Ob Maurice Dziwak sich am Ende die Krone holt, wird sich zeigen. Die zwölf Stars und Sternchen werden ab 24. Januar täglich um 20.15 Uhr in 17 Live-Shows zu sehen sein. Die Moderation von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» haben erneut Sonja Zietlow und Jan Köppen.

