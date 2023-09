Victoria Beckham gibt in der Dokumentation zu: «Ich habe ihn gestalkt». imago/ZUMA Press

David und Victoria Beckham sind seit 25 Jahren ein Paar. In der Netflix-Doku «Beckham» wird der Start der Beziehung zwischen dem Fussballstar und dem «Spice Girl» beleuchtet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen David und Victoria Beckham sind seit 24 Jahren verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.

Das Paar hat sich an einem Fussballspiel in Manchester kennengelernt, nachdem Victoria den Kicker «gestalkt» hat.

Sie beschreiben ihr Aufeinandertreffen als «Liebe auf den ersten Blick». Mehr anzeigen

Anfang Oktober lässt die Familie Beckham tiefer blicken, als sie dies mit ihrem ausgeklügelten Geschäftsmodell je tun. Auf Netflix startet da nämlich die vierteilige Serie «Beckham» – ein Trailer gibt nun einen Vorgeschmack auf die Dokumentation.

Normalerweise stellen David (48) und Victoria Beckham (49) sicher, dass sie stets im Fokus der Öffentlichkeit bleiben: Zusammen haben sie beispielsweise 115 Millionen Follower auf Instagram, welche sie ständig mit Inhalten füttern, die sie nicht in Vergessenheit geraten lassen. David postet Bilder seiner ehemaligen Fussballer-Karriere, Victoria präsentiert ihre neuen Modelle.

Auch das Familienleben mit Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) und Harper (12) darf nicht untergehen – daher finden sich auch zu ihnen mehrere Bilder beim gemeinsamen Abendessen oder sonstigen familiären Aktivitäten.

Liebe auf den ersten Blick

Im Trailer zu «Beckham» wird die Beziehung von David und Victoria beleuchtet – wie sie etwa von ihrem Manager darum gebeten worden ist, die Beziehung geheim zu halten. Oder wie sie selbst zugibt: «Manche würden sagen, ich habe ihn gestalkt. Ich bin wirklich nur zu den Spielen gegangen, um ihn zu sehen».

In der Fussballer-Lounge seien alle an der Bar gewesen, nur David habe mit seinen Eltern gesprochen, so Victoria weiter. «Auch ich stehe meiner Familie sehr nahe und ich liebte diese Seite an ihm.»

Unterhalten hätten sich die beiden aber erst Wochen später in Manchester – wiederum bei einem Fussballspiel. «Ich fand sie einfach toll», schwärmte Becks bei US-Talkmaster Jimmy Fallon (49). «Sie hatte schon ein paar Drinks, also dachte ich: Warum nicht? Ich versuche, ihre Nummer zu bekommen. Wir unterhielten uns etwa eine Stunde lang.»

Victoria habe ihm ihre Nummer auf eine Fahrkarte geschrieben – sie war mit dem Zug angereist: «Die habe ich noch immer», schwärmt David. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen.

«Fussball ging immer vor, dann nichts mehr»

Was er auch zugibt: Seine Eltern seien keine Fans von der Beziehung zur Sängerin gewesen. Der Presserummel war gigantisch – der Fussballstar und das «Spice Girl»: «Wir fürchteten, er würde alles verlieren, wofür er gearbeitet hatte», sagte etwa David Beckhams Mutter Sandra Georgina West (74) in einem Ausschnitt der Doku. «Fussball ging immer vor, dann nichts mehr.»

Doch auch heute sind David und Victoria noch ein Paar: Vor 25 Jahren haben sie sich heimlich verabredet: «Wir trafen uns auf Parkplätzen. Es klingt schäbiger, als es ist», erzählt Victoria. Inzwischen ist das Paar seit 24 Jahren verheiratet.

