Darum hält Sportmoderatorin Fetscherin ihre Liebe für sich

Annette Fetscherin vor Olympischen Spielen: «Schmerzen sind weg – aber das beunruhigt mich noch» Sportmoderatorin Annette Fetscherin berichtet für SRF über die Olympischen Spiele in Paris. Sie ist nach einem Reitunfall lädiert – trotz der Challenge freut sie sich auf das Sport-Highlight 2024: «Es ist ein spezielles Kribbeln!», sagt sie zu blue N 25.07.2024

SRF-Sportmoderatorin Annette Fetscherin berichtet von den Olympischen Spielen und ist gerade viel am TV zu sehen. Über ihr Liebesleben schweigt die Thurgauerin, sie habe damit «negative Erfahrungen» gemacht.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen TV-Sportmoderatorin Annette Fetscherin hat sich im Juni bei einem Reitunfall einen schweren Armbruch zugezogen. Sie berichtet mit einbandagierter Hand von den Olympischen Sommerspielen 2024.

In einem neuen Interview verrät die 41-jährige Thurgauerin, dass sie glücklich vergeben sei, aber ihr Liebesleben aus dem Rampenlicht hält. Sie habe zuvor «negative Erfahrungen» gemacht.

SRF zeigt täglich mindestens 14 Stunden Liveprogramm im TV. Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie weitere Gäste wird das Moderationsduo Fetscherin/Studer zum Gespräch im Studio begrüssen. Mehr anzeigen

SRF-Sportmoderatorin Annette Fetscherin hat an den Olympischen Sommerspielen 2024 gerade alle Hände voll zu tun. Sie berichtet zusammen mit TV-Kollege Lukas Studer aus dem Sportstudio im Herzen von Paris.

Das strenge Programm mit den vielen Live-Sendungen fordert Fetscherin, da sie lädiert nach Paris gereist ist.

Wie sie den Live-Marathon meistern will, erzählt die Thurgauerin im Gespräch mit blue News im Video oben.

Privates Liebesglück unter Verschluss

Annette Fetscherin ist seit letztem Jahr mit dem ehemaligen Fechter Benjamin Steffen liiert.

Das Paar lebt aber nicht zusammen, wie Fetscherin in einem Interview mit dem «Glückspost»-Magazin verrät. Der Grund? Steffen wohnt von Berufs wegen in Basel. Zusammenziehen sei für Fetscherin schwierig, schliesslich hat die passionierte Reitsportlerin Pferde und ihren TV-Job am Leutschenbach in Zürich-Seebach.

Deshalb pendelt das Liebespaar zwischen Basel, Zürich und der Region Winterthur, wo Fetscherin lebt.

Über ihr Liebesleben hält sich die TV-Frau bedeckt, und das hat einen Grund: «Ich musste in der Vergangenheit auch schon negative Erfahrungen damit machen, darum halte ich mich da zurück. Aber so viel kann ich verraten: Ich bin sehr glücklich mit Benjamin», sagt Fetscherin im Interview mit der «Glückspost».

Noch 2021 nahm Benjamin Steffen an den Olympischen Spielen in Tokio teil. Kurz danach zog sich der Fecht-Weltmeister in der Mannschaftskategorie vom Wettkampfsport zurück. «Es wäre schon speziell gewesen, wenn ich bei Olympia seinen Wettkampf hätte anmoderieren müssen», kommentiert Fetscherin lachend.

Mehr Videos aus dem Ressort