«Starnacht am Wörthersee» mit Andrea Berg wird abgesagt

Andrea Berg, hier bei der «Starnacht am Wörthersee», wird dieses Jahr nicht in der Wachau auftreten. Getty Images/Michael Gruber

Der angekündigte Starkregen in den Alpen vermiest den Schlagerfans das Saisonfinale der «Starnacht»-Event-Reihe. Mit Blick auf die Pegelstände der Donau wurde die «Starnacht aus der Wachau» kurzfristig abgesagt.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das geplante Schlager-Event «Starnacht aus der Wachau» wurde aufgrund einer Hochwasserlage abgesagt, nachdem das Veranstaltungsgelände aus Sicherheitsgründen geräumt werden musste.

Der Aufbau der Arena ist aufgrund der Hochwasserschutzmassnahmen bis zum geplanten Termin nicht mehr möglich, bereits gekaufte Tickets werden erstattet.

ORF2 wird stattdessen einen Zusammenschnitt vergangener «Starnacht»-Veranstaltungen ausstrahlen, während der MDR noch kein Ersatzprogramm angekündigt hat. Mehr anzeigen

Es sollte der rauschende Saisonhöhepunkt im Jubiläumsjahr werden – doch der fällt nun ins Wasser. 25 Jahre nachdem in Kärnten erstmals eine «Starnacht» (die «am Wörthersee») über die Bühne ging, war alles angerichtet für ein grosses Schlager-Finale in Rossatzbach an der Donau.

Sogar die Hochwasserbaustellen habe man alle rechtzeitig vor der geplanten TV-Aufzeichnung am 20. und 21. September schliessen können, hiess es noch vor wenigen Wochen.

Ausgerechnet eine Hochwasserlage macht den Organisatoren der «Starnacht aus der Wachau» nun aber einen Strich durch die Rechnung. Das prominent besetzte Schlager-Event fällt aus.

«Die Vorbereitungen auf ein mögliches Hochwasser zwingen zum Abbau der ‹Starnacht aus der Wachau›-Arena und damit auch zur Absage der Show», heisst es in einer am Freitag herausgegebenen Mitteilung der Veranstalter. Man habe gemäss behördlicher Anordnung das Veranstaltungsgelände räumen müssen.

«Zeitlich und technisch nicht mehr realisierbar»

«Mit der Errichtung des Hochwasserschutzes im Bereich Rossatzbach wird im Laufe des Tages gerechnet», wird die Absage weiter begründet. «Ein erneuter Aufbau des Veranstaltungsgeländes könnte frühestens Mitte nächster Woche beginnen und ist zeitlich und technisch bis zum geplanten Veranstaltungstag nicht mehr realisierbar.» Bereits gekaufte Tickets werden rückerstattet.

Für die Schlagerfans, die sich auf zwei Konzertabende gefreut haben, dürfte das ein schwacher Trost sein. Geplant waren Auftritte unter anderem von Andrea Berg, den Söhnen Mannheims, Patrizio Buanne, den Poxrucker Sisters, Charlien, Aura Dione, den Matakustix, Holza sowie der diesjährigen ESC-Starterin für Österreich, Kaleen. Barbara Schöneberger und «Bergdoktor»-Star Hans Sigl, die schon so manchen Abend aus der «Starnacht»-Reihe moderiert haben, waren auch diesmal angekündigt.

Umplanen müssen auch die nun doch nicht übertragenden Sender. Bei ORF2 zeigt man anstelle der Live-Übertragung am Samstag, 21. September, 20.15 Uhr, einen Zusammenschnitt früherer Jahre unter dem Titel «Das Beste aus der Wachau». Auch im MDR-Fernsehen hätte die Schlagershow laufen sollen. Hier wurde noch kein Ersatzprogramm bekannt gegeben.

