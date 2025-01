Schulleiter Christian Nagel will sich demnächst ein Günther-Jauch-Tattoo stechen lassen. Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Am Dienstag staunte «Wer wird Millionär?»-Günther Jauch nicht schlecht: Kandidat Christian Nagel offenbarte ihm eine kuriose Idee. Der Schulleiter will sich demnächst ein Jauch-Tattoo stechen lassen.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag überraschte Kandidat Christian Nagel in der RTL-Show «Wer wird Millionär?» Moderator Günther Jauch mit einem kuriosen Vorhaben.

Zuerst präsentierte Nagel seine diveresen Hai-Tattoos auf seinem Arm. Ein weiterer Hai soll zudem die Brust des Schulleiters verschönern.

Danach verriet der Schulleiter, dass er aktuell am Planen eines Günther-Jauch-Tattoos sei. Mehr anzeigen

In der zweiten Runde der aktuellen 3-Millionen-Woche von der RTL-Show «Wer wird Millionär?» teilte Kandidat Christian Nagel zuerst seine Angst vor Haien.

Danach sprach der Schulleiter mit Günther Jauch am Dienstagabend über seine Pläne für die Zukunft. Damit brachte er den Moderator aus dem Konzept – dazu später mehr.

Zuerst präsentierte Nagel auf dem «Wer wird Millionär?»-Ratestuhl seine diversen Hai-Tattoos auf seinen Armen. Ein weiteres Hai-Bild würde zudem seine Brust verschönern.

Durch die Tätowierung hoffte er, die Angst zu überwinden

Vor den Raubfischen habe er seit Kindheit eine panische Angst, so der Kandidat, nachdem er im Kino den Film «Der weisse Hai» gesehen habe.

Und weiter: «Das hat sich schon in frühester Jugend manifestiert. Das hat mich bis aufs WC verfolgt. Das hat mich im Schwimmbad verfolgt. Es war mir fast unmöglich, da hineinzuspringen.»

Durch die Tätowierung auf seinem Körper hoffte Christian Nagel, seine Angst überwinden zu können. «Das hat leider nicht funktioniert.» In der Folge verriet der Kandidat, dass die Hai-Tattoos möglicherweise nicht die einzige Kunst auf seinem Körper bleiben werden.

Jauch fragt Nagel: «Sind Sie wahnsinnig?»

Im Verlaufe der TV-Show «Wer wird Millionär?» erzählte Nagel, dass er neben einer Las-Vegas-Reise, einer Exkursion zur gesunkenen Titanic und den Poker-Weltmeisterschaften noch ein weiteres Tattoo plant – ein Günther-Jauch-Tattoo.

«Ein Autogramm-Tattoo von mir? Sind Sie wahnsinnig?», staunte dieser nicht schlecht, als er von dem Vorhaben seines Kandidaten erfuhr.

Und weiter: «Irgendwann kennt keiner mehr die Sendung. Ich bin tot. Dann haben Sie irgendwo das Tattoo. Dann fragt da einer nach, dann guckt da einer auf Youtube und sagt: Lustig war es auch nicht.»

Deshalb riet Jauch Nagel auch klar und deutlich, seine Idee noch einmal ganz genau zu überdenken.

Ob dieser sein Vorhaben dennoch in die Tat umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Die Sendung verliess der Kandidat Nagel vorerst mit 16'000 Euro – er will es jedoch in der Final-Ausgabe am kommenden Freitag erneut versuchen.

Mehr Videos aus dem Ressort