Gene Simmons (l) und Paul Stanley von der legendären US-Rockgruppe Kiss standen im Dezember 2023 zum letzten Mal in Fleisch und Blut auf der Bühne. Sie sollen in Zukunft als Avatare weiterrocken. Bernd Thissen/dpa

Im Dezember gab Kiss das letzte Konzert. Doch die legendäre Rockgruppe wird weiterleben – in Form von Avataren. Ganz nach dem Vorbild von Abba. Nun gibt es erste Gerüchte, wo die Digital-Abbilder rocken könnten.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kiss stand im Dezember zum letzten Mal auf der Bühne. In Zukunft sollen Avatare der legendären Band weiterrocken.

Abba macht es vor: Seit 2022 heizen Digital-Abbilder der schwedischen Band ihren Fans bei «Abba Voyage» in London ein.

Kiss-Gitarrist Tommy Thayer verrät nun, dass Las Vegas ein heisser Anwärter für die Show sein könnte.

Alle wollen die Residenz für die Kiss-Digital-Show werden – die Rockband wurde überhäuft mit Angeboten aus der ganzen Welt. Mehr anzeigen

Ein halbes Jahrhundert lang rockten Gene Simmons (74), Paul Stanley (72) und ihre Bandkollegen als Kiss die Bühne, berührten ihre Fans – und schrieben dabei Geschichte. Im Dezember 2023 ging mit ihrem letzten Konzert eine Ära zu Ende. Nach 50 Jahren hat die legendäre US-Rockband in ihrer Heimatstadt New York City mit einem Konzert ihre Karriere beendet.

Doch ganz Schluss sein soll doch nicht, wie die Band damals ankündigte. Denn bei ihrem monumentalen Auftritt im Madison Square Garden kündigten die Rocker ebenfalls an, dass sie in Zukunft als Digital-Versionen weitere Konzerte geben werden. So wie es Abba bereits tut – seit 2022 feiert «Abba Voyage» in London grosse Erfolge.

Die grosse Frage, die sich bei Kiss-Fans stellt: Wo werden die digitalen Versionen der Rockurgesteine zum Leben erweckt? Gitarrist Tommy Thayer hat laut der «Sun» nun einblicken lassen, dass Las Vegas ein heisser Anwärter sein soll.

«Kann mir vorstellen, dass es in Las Vegas passieren könnte»

Demnach würde die Band mit Angeboten aus der ganzen Welt überhäuft werden. Doch Sin City sei zurzeit Spitzenreiter im Rennen um die begehrte Avatar-Show.

«Eine Show wie diese braucht ein Theater, das speziell für die Show gebaut wird, also müssen wir entscheiden, wo sie stattfinden soll. Es gibt Überlegungen zu New York, Singapur, Dubai und natürlich London, aber auch Las Vegas ist ein starker Kandidat», sagte Thayer auf der jährlich stattfindenden Power of Love Gala in Las Vegas, wie die «Sun» schreibt.

Er selbst sei ein grosser Fan von Las Vegas. «Hier lebe ich. Ich kann mir also vorstellen, dass so etwas hier passieren könnte, aber wir müssen einfach abwarten», zitiert die «Sun» den Gitarristen.

Rocker gehen in Rente, Avatare übernehmen

Die Kult-Rockband arbeitet für das Avatar-Projekt mit dem Unternehmen Pophouse Entertainment zusammen, das Hologramm-Shows für legendäre Musikacts anbietet. Mitgründer ist kein anderer als Abba-Star Björn Ulvaeus (78).

Hinter der Umsetzung der virtuellen Abbildern steckt Industrial Light & Magic. Bereits die «Abba-tare» wurden von dem Spezial-Effekte-Unternehmen, hinter dem sich «Star Wars»-Schöpfer George Lucas (80) versteckt, erschaffen.

Für die Kiss-Mitglieder ist es Zeit, in Rente zu gehen, und die Hologramme übernehmen zu lassen. Laut Thayer seien sie zu alt geworden, um weiter auf Tournee zu gehen. «Wir haben uns entschlossen, uns zu verabschieden, wenn die Dinge mit der Band noch richtig gut laufen und die Band noch richtig heiss ist», schreibt die «Sun».

Auch Gene Simmons plauderte bereits mit Medien über die Kiss-Avatare. Er hat keine Angst vor dem Einsatz von KI (künstlicher Intelligenz) in der Musikbranche, sondern freut sich auf die Zukunft. Während die Rocker ihre Füsse hochlagern, übernehmen Digital-Versionen. Gegenüber «TMZ» meinte er, dass die neue Show «höllisch» werden und «alles sprengen» soll.

Wo die Kiss-Avatare wirklich auftreten werden, ist noch nicht bekannt gegeben. Geplant ist ein Start ab 2027.

