Kuriose Halloween-Outfits: Wie wird Heidi Klum dieses Jahr aussehen? Fans spekulieren «Heidiween», wie Heidi Klum ihre Halloween-Party nennt, findet auch dieses Jahr wieder am 31. Oktober statt. Ihre schrägsten Outfits – und was sie sich wohl dieses Jahr überlegt hat, siehst du in unserem Video. 18.09.2024

Stéphanie Süess, Chiara Meyer, Elias Jäggi Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem Jahr 2000 richtet «Germany's Next Topmodel»-Chefin Heidi Klum ihre legendären Halloween-Partys aus.

Die aufwändigen Kostüme und spektakulären Auftritte der Gastgeberin haben die Veranstaltung zu einem festen Termin im Kalender der Promi-Welt gemacht.

Jedes Jahr überrascht die «Queen of Halloween» mit ausgefallenen und aufwendigen Outfits.

Auch dieses Jahr findet am 31. Oktober wieder «Heidiween» statt – auf Instagram gewährt Klum ihren Fans erste Einblicke. Mehr anzeigen

Am 31. Oktober heisst es wieder «Trick or Treat». Auf der ganzen Welt wird Halloween mittlerweile gefeiert, doch ursprünglich stammt Halloween aus Irland. Mit den irischen Auswanderern gelangte das Fest in die Vereinigten Staaten von Amerika.

Eine der wohl angesagtesten Halloween-Partys in den USA ist Klums «Heidiween». Seit dem Jahr 2000 schmeisst Heidi Klum ihre legendäre Halloween-Party, zu der auch jedes Jahr zahlreiche Stars erscheinen. 2018 wurde sie gar von der Halloween Association offiziell zur «Queen of Halloween» ernannt.

Heidi Klum enthüllte, dass sie bereits kurz nach der Halloween-Party mit den Planungen für das nächste Jahr beginnt. Die «Queen of Halloween» liebt das Verkleiden.

Das Model verwandelte sich zum Beispiel schon in die Zeichentrickfigur Betty Boop (2002), in Goldmarie (2003), einen Vampir mit Riesenflügeln (2005), in die Göttin Kali (2008), in eine Anatomie-Puppe (2011), in Kleopatra (2012) und auch in Jessica Rabbit (2015). 2017 verkleidete sie sich als Werwolf und 2018 als Prinzessin Fiona aus «Shrek».

Seit 2018 ist sie in Partner-Outfits mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz zu sehen. In das wohl aufwendigste und unbequemste Kostüm schlüpfte sie 2022 als Heidi Klum überraschenderweise als Wurm an ihrer Party auftauchte. Ihr Team soll angeblich um die zehn Stunden gebraucht haben, um das Model in einen Wurm zu verwandeln. Tom Kaulitz war natürlich auch mit dabei, diesmal als blutverschmierter Fischer.

2023 setzte das Model nochmals einen drauf und verwandelte sich in einen Pfau. Ehemann Tom ging übrigens als Pfauen-Ei – was seinen Sinn für Humor noch mal unterstrichen hat.

Spekulationen auf Heidis Instagram

Auch dieses Jahr ist es wieder so weit – am 31. Oktober findet Heidis legendäre Halloween-Party in New York statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochturen. Das Model gewährt auf Instagram bereits erste Einblicke, was sie 2024 tragen will – etwa wieder ein Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz?

Als ersten Hinweis postete Klum ein realistisch aussehendes Fake-Auge mit dem Zusatz: «I see a clue of what’s to come on October 31 … can you? 👀🎃👻🕷️🕸️» Was könnte das bloss sein? Eines ist klar: Es wird ein Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz werden – und mit Sicherheit auch spektakulär wie immer.

Danach folgten zwei weitere Videos. Zu sehen: eine Art modellierter Panzer mit Spitzen. Ein bisschen erinnert es optisch an den Panzer von «Super Mario»-Bösewicht «Bowser».

Das andere Video zeigte Klum im Fitting, um für ihr Outfit Masse zu nehmen. Mit einem Oscar-prämierten Maskenbildner und einem Prothesen-Experten meint es die Model-Mama von vier Kindern ernst. Doch noch hält sich die Halloween-Queen bedeckt. Wir sind gespannt, womit uns Model Heidi Klum dieses Jahr überraschen wird.

