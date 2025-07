Auswandern nach Berlin: So sieht der Alltag von Opernsänger Äneas Humm aus Vor zwei Jahren wanderte Äneas Humm nach Berlin aus. blue News begleitet den 30-jährigen Wädenswiler Opernsänger einen Tag lang und fährt mit ihm nach Steglitz, wo er bei seinem Gesangscoach eine neue Partie einstudiert. 01.07.2025

Vor zwei Jahren wanderte Äneas Humm nach Berlin aus. blue News begleitet den Wädenswiler Opernsänger einen Tag lang und fährt mit ihm nach Steglitz, wo er bei seinem Gesangscoach eine neue Partie einstudiert.

Der Wädenswiler Opernsänger Äneas Humm lebt gemeinsam mit seinem Ehemann, einem Anwalt, seit 2023 in Berlin.

Die blue News Redaktoren Bruno Bötschi und Christian Thumshirn besuchen den 30-Jährigen in seiner neuen Heimat.

Ein Gespräch über die Besonderheiten der deutschen Hauptstadt, das riesige Kulturangebot – und warum es so wichtig ist, dass man als Künstler ein Daheim hat.

Es ist die Liebe zur klassischen Musik, die dafür sorgt, dass Äneas Humm bereits in jungen Jahren die Schweiz verlässt.

Aufgewachsen ist der 30-Jährige in Wädenswil ZH. Mit 18 debütiert der Bariton am Stadttheater Bremerhaven, Deutschland. Später studierte er an der Hochschule für Künste in Bremen. 2019 schloss er sein Gesangsstudium an der Juilliard School New York ab.

Wie viele andere Künstler auch ist Humm regelmässig auf Reisen. Es ist denn auch keine Floskel, sondern Tatsache:

Er gab bereits auf der halben Welt Konzerte.

Aktuell ist er in Italien engagiert, bevor er in den nächsten Wochen auch in Deutschland, Rumänien und der Schweiz auftritt. Umso wichtiger ist es: ein Daheim zu haben.

Darum ist Äneas Humm so oft mit dem Velo unterwegs

«Stell dir vor, die Spree mit ihren Armen und den verschiedenen Kanälen wäre so sauber, dass man darin schwimmen könnte», sagt Äneas Humm, «dann wäre Berlin die lebenswerteste Stadt der Welt.»

Aber auch ohne Baden im Fluss mag der Opernsänger das Leben in der deutschen Hauptstadt. Was auch damit zu tun hat, dass Berlin kulturell viel zu bieten hat: «So schnell werde ich hier nicht mehr weggehen.»

In der zweiteiligen Video-Reportage macht sich Äneas Humm Gedanken über seine berufliche Zukunft und mögliche andere Berufe, die er dereinst ergreifen könnte. Und er verrät, warum er fast jeden Tag mit dem Velo unterwegs ist.

Am Ende wollen wir ihn natürlich auch noch singen hören: Deshalb begleitet blue News den Bariton zu einer Probe bei seinem Gesangscoach Byron Knutson.

Warum wandert Äneas Humm nach Berlin aus? Hier kannst du den ersten Teil der Video-Reportage anschauen: