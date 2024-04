Das Geschenk für eine Hochzeit auszusuchen, ist je nachdem, wie nahe man dem Brautpaar steht, gar nicht so einfach. Bild: Unsplash/joody

Du bist zu einer Hochzeit eingeladen, bist dir aber nicht sicher, was oder wie viel du dem Brautpaar schenken sollst? Eine Weddingplanerin gibt Auskunft.

Von Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit einem Geldgeschenk zu einer Hochzeit macht man nie etwas falsch.

«Überlege, wie viel Geld du für die Person bei einem Geburtstagsgeschenk ausgeben würdest und rechne das dann doppelt», gibt Jane Finger als Faustregel an.

Die Weddingplanerin hat «schon alles erlebt». Das skurrilste Geschenk, das sie gesehen hat: ein echtes Schwein. Mehr anzeigen

Das mit dem Schenken ist so eine Sache und je nach Person gar nicht so einfach. Vor allem an Hochzeiten will gut überlegt sein, was ins Kuvert oder Geschenkpapier wandert.

«Ich habe wirklich schon alles erlebt», sagt Jane Finger lachend im Gespräch mit blue News. Sie ist selbstständige Weddingplanerin und auf die Frage, was wohl das verrückteste Geschenk an einer Hochzeit war, die sie ausgerichtet hat, antwortet sie: «Ein echtes Schwein, das Glück bringen sollte. Das Brautpaar hatte eine Stadtwohnung und wusste nicht, was es damit anfangen soll. Zum Metzger wollten sie es auch nicht bringen.»

Jane Finger zVg Jane Finger ist selbstständige Weddingplanerin und richtet für Brautpaare Hochzeiten aus. 2026 wird Finger zusammen mit ihrem Mann nach Kreta auswandern und dort ein kleines Hotel am Strand übernehmen. Dann konzentriert sich die Schweizerin aufs Planen von Strandhochzeiten.

Ein Scheidungsratgeberbuch – das Brautpaar ging dann tatsächlich nach drei Jahren Ehe getrennte Wege – war ein weiteres skurriles Geschenk, das sich im Sammelsurium von Fingers Hochzeitserinnerungen tummelt.

Geld ist immer eine gute Idee

Wer als Hochzeitsgast nicht ins Fettnäpfchen treten will, greift auf das altbewährte Geldgeschenk zurück. Schliesslich kann ein frisch vermähltes Paar nach einer kostspieligen Feier einen finanziellen Zustupf immer gut gebrauchen.

Wie viel man dabei ins Kuvert tun soll? Finger hat einen hilfreichen Tipp auf Lager: «Eine alte Regel besagt, dass man sich überlegen soll, wie viel Geld man für die Person bei einem Geburtstagsgeschenk ausgeben würde und das dann doppelt rechnet.»

Generell sei die gewählte Summe von mehreren Faktoren abhängig. «Es kommt darauf an, wie gut man das Brautpaar kennt, wie nahe man ihm steht, ob man nur zum Apéro oder für die ganze Feier eingeladen ist und wie die eigene finanzielle Situation aussieht.» Man könne sich auch daran orientieren, wie viel das Brautpaar an der Hochzeitsfeier pro Gast in etwa ausgibt.

«Müsste ich einen ungefähren Betrag nennen, wären es bei einem Brautpaar, dem du nicht so nahestehst und bei dessen Hochzeit du nur für die Trauung eingeladen bist, wahrscheinlich rund 50 Franken. Bei einem Brautpaar, dem du nahestehst und wo du auch fürs Fest eingeladen bist, würde ich zu 100 bis 250 Franken raten.»

Man dürfe natürlich auch immer mehr schenken. Oder wenn man selbst gerade nicht so gut bei Kasse ist, könne es auf jeden Fall auch weniger sein.

No-Gos für Hochzeitsgeschenke

Bei der Frage nach absoluten No-Gos für Geschenke schmunzelt Finger wieder – und hat gleich eine Liste parat.

Das solltest du laut dem Profi besser nicht verschenken: Irgendein Haushaltsgerät, ohne zu wissen, dass es das Brautpaar auch wirklich brauchen kann. Man benötigt keinen vierten Entsafter oder dritten Racletteofen.

Lebende Tiere – natürlich ohne ausdrücklichen Wunsch des Brautpaares.

Keine Babyausstattung oder Kindersachen. Vielleicht wolle das Brautpaar gar keine Kinder oder könne keine bekommen.

Keine gebrauchten und schmutzigen Gegenstände. «Wie gesagt, ich habe schon alles erlebt», fügt Finger augenzwinkernd hinzu.

Ein selbst erhaltenes Geschenk weiter verschenken, ohne es vorher gründlich zu betrachten. Die Weddingplanerin habe mal ein Brautpaar gehabt, das einen Toaster bekam und als es den Deckel der Verpackung öffnete, standen dort noch die Glückwünsche zur Hochzeit von vor 18 Jahren. Mehr anzeigen

Je nachdem, wie nahe du dem Brautpaar stehst, kennst du es gut genug, um zu wissen, womit die Turteltauben in ihrem Leben als Frischvermählte eine Freude haben könnten. Oder aber das Brautpaar hat eine Wunschliste angelegt, an der sich Gäste orientieren können. Das ist eine praktische Hilfestellung, mit der missglückte Geschenke kein Thema mehr sind.

Mehr Videos aus dem Ressort