Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Als Kind haben die ein oder anderen sie womöglich als Arm-Accessoire zweckentfremdet, jetzt macht Balenciaga sie zu einem teuren Schmuck-Must-have: die Klebebandrolle.

Ein TikTok-Video mit einem Klebebandrollen-Armband aus der Herbst-/Winterkollektion 2024/25 des Modehauses geht gerade viral.

Der Preis für das Schmuckstück wird auf 4000 US-Dollar geschätzt.

Viele Leute glauben, dass es sich um einen Scherz handelt. Mehr anzeigen

«Ist das real?», schreibt eine TikTok-Userin unter dem Video des Accounts highsnobiety. Und das fragt sich gerade das ganze Internet. Denn das neuste Schmuckstück von Balenciaga aus der Herbst-/Winterkollektion 2024/25 soll ein Klebebandrollen-Armband sein.

Der Preis des guten Teils, das sich «Gaffer Bangle» nennt, wird auf 4000 US-Dollar geschätzt – das sind umgerechnet rund 3600 Franken. Im Vergleich dazu: Eine Klebebandrolle von Tesa gibt es im Baumarkt für ab vier Franken. Die trägt dann aber nicht den Namen Balenciaga.

Offiziell bekannt gegeben hat das Modehaus den Preis des Armbands noch nicht, online auf der Website fehlt es ebenfalls noch.

Look aus der Herbst-/Winterkollektion 2024/25 von Balenciaga an der Paris Fashion Week. Instagram/balenciaga

Es stellt sich also die Frage: Handelt es sich hierbei um einen Scherz oder meint es Balenciaga mit dem neuen Armreif ernst? Bilder der Paris Fashion Week geben Aufschluss – denn dort schaut der Armschmuck eines Modells verdächtig nach Klebebandrolle aus.

«Mega praktisch eigentlich»

Das 1917 in Spanien gegründete Label ist gerne mal für einen Aufreger zu haben. Von seinem ursprünglichen Glamour hat das einstige Haute-Couture-Haus mittlerweile aber eine Menge verloren. Denn vor den Klebebandrollen verkaufte Balenciaga auch schon Chipstüten oder einen Abklatscher der typischen Ikea-Einkaufstasche.

Der neueste Clou des Luxuslabels sorgt zwar für Fragezeichen, ist daher aber keine völlige Überraschung. Balenciaga zählt unter anderem Promis wie Kim Kardashian oder Paris Hilton zu seinen Fans. Ob sich der skurrile Armschmuck als Must-have durchsetzen wird, wird sich zeigen.

Klar ist, wer für das angesagte Schmuckstück nicht so tief in die Tasche greifen will, findet beim Baumarkt die günstige Alternative. Dienlich ist der Trend auf jeden Fall, wie auch ein TikTok-Nutzer findet: «Mega praktisch eigentlich, wenn man bei Amazon arbeitet.»

