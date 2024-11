Das Kreuzfahrtunternehmen Villa Vie Residences bietet eine vierjährige Reise an, mit der Trump-Gegner der Amtszeit des neuen US-Präsidenten entfliehen können. villavieresidences.com

Ein US-Kreuzfahrtanbieter lanciert eine vierjährige Kreuzfahrt für alle, die nach der Wahl von Trump Ruhe suchen und seiner Amtszeit entfliehen wollen. Doch das hat seinen Preis.

Langzeit-Kreuzfahrt als Flucht vor der Politik: Villa Vie Residences bietet eine Kreuzfahrt für bis zu vier Jahre an.

Das Angebot wird als Reaktion auf die politische Unzufriedenheit verstanden, da Trump-Gegner so seiner Amtszeit entfliehen können.

Die Preise für die unterschiedlichen Pakete liegen zwischen 44'000 und 226'000 Franken und bieten All-inclusive-Aufenthalte. Mehr anzeigen

Villa Vie Residences bietet allen Trump-Gegner*innen einen Zufluchtsort. Das Kreuzfahrtunternehmen stellt nur wenige Tage, nachdem Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat, ein neues Angebot vor: Eine Kreuzfahrt, die ebenso lange dauert wie Trumps Amtszeit.

Das vierjährige Angebot nennt sich «Skip Forward». Wie Fox Business schreibt, habe der Anbieter zwar nicht ausdrücklich die Präsidentschaftswahl 2024 in seiner Mitteilung erwähnt, doch werde schnell klar, dass diese sicherlich eine grosse Rolle spielt: Denn es können diverse Pakete gebucht werden, so nennt sich die zweijährige Option «Mid-Term Selection». Eine klare Anspielung auf die US-Zwischenwahlen 2026.

Folgende Optionen sind verfügbar: «Escape from Reality»: Reise für ein Jahr; 49'999 US-Dollar (rund 44'000 Franken) pro Person für Doppelzimmer und 79'999 US-Dollar (rund 71'000 Franken) für Einzelzimmer.

«Mid-Term Selection»: Reise für zwei Jahre; 93'999 US-Dollar (rund 83'000 Franken) pro Person für Doppelzimmer und 150'399 US-Dollar (rund 133'000 Franken) für Einzelzimmer.

«Everywhere but Home»: Reise für drei Jahre; 129'999 US-Dollar (rund 115'000 Franken) pro Person für Doppelzimmer und 207'999 US-Dollar (rund 184'000 Franken) für Einzelzimmer.

«Skip Forward»: Gesamte Reise für vier Jahre; 159'999 US-Dollar (rund 141'000 Franken) pro Person für Doppelzimmer und 255'999 US-Dollar (rund 226'000 Franken) für Einzelzimmer. Mehr anzeigen

Die Preise verstehen sich als All-inclusive-Angebot, wie das Unternehmen auf der Website schreibt. «Einmal bezahlen und sich nie wieder Sorgen machen. In dem Moment, in dem Sie an Bord gehen, beginnt Ihre Reise», heisst es dort.

Ab 44'000 Franken gibt es das Mega-Kreuzfahrt-Angebot

Das Angebot ist Teil des «Tour La Vie»-Programms des Unternehmens. Dass der Spass nicht ganz so günstig ist, zeigen die Preise, die sich zwischen rund 44'000 und 226'000 Franken bewegen.

«Bewohner haben die Flexibilität, ihre massgeschneiderte Reise an jedem Hafen während des kontinuierlichen globalen Abenteuers für bis zu vier Jahre zu beginnen», zitiert Fox Business aus der Pressemitteilung von Villa Vie Residences.

Geplant sind 425 Häfen in 147 Ländern. Das Schiff bietet Platz für bis zu 600 Trump-Gegner oder andere Reisefüdlis.

«Für diejenigen, die sagten, sie würden Land verlassen, wenn ‹XYZ› gewinnt»

Mikael Petterson, CEO von Villa Vie Residences, sagt gegenüber Fox Business, dass das Paket sich perfekt für US-Amerikaner*innen eignet, die eine Flucht suchen. Petterson fügte aber hinzu, dass viele ihrer Kunden auch konservativ eingestellt seien.

«Obwohl die Kampagne vor den Wahlergebnissen zusammengestellt wurde, glauben wir, dass wir ein perfektes Produkt für diejenigen haben, die sagten, sie würden das Land verlassen, wenn ‹XYZ› die Wahl gewinnt», so Petterson.

Und weiter befindet der CEO: «Wir mögen unterschiedliche politische Ansichten haben, aber unsere Gemeinschaft verbindet die Leidenschaft, die Welt auf eine sehr reale Weise zu erkunden, die weit über die Politik hinausgeht.»

