Nach dem Naked Dress steht der nächste leicht-luftige Sommertrend 2024 vor der Türe: transparente Röcke, der ideale Look für heisse Tage. Ein Styleguide für eine alltagstaugliche Umsetzung.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das deutsche Model und Moderatorin Rebecca Mir hat den transparenten Rock dieses Jahr am Filmfestival in Cannes getragen.

Der Trend ist perfekt für ans Openair oder in den Ausgang.

Mit ein paar Tricks kannst du den Nackt-Rock auch im Büro tragen. Mehr anzeigen

An den Filmfestspielen in Cannes zeigten sich viele Schauspielerinnen mit den tollsten Styles auf dem Red Carpet.

Die deutsche Moderatorin Rebecca Mir präsentierte an einem Event den neuen mutigen Sommerlook 2024: den transparenten Rock. Dazu kombiniert Mir einen kontrastierenden schwarzen Slip sowie ein Bralette und einen Oversized-Blazer in Nudeton. Très chic.

Zum Look schreibt Rebecca Mir: Please Welcome the Naked Skirt 😏Bye #NakedDress (heisst den nackten Rock willkommen, tschüss Naked Dress.)

Rebecca Mir ist nicht die einzige Fashionista, die diesen mutigen Sommerlook setzt. Auch Fashion-Bloggerinnen mögen den luftig leichten Style.

Ultraleicht zu kombinieren

Der Transparent-Rock wird aus hochwertigen leichten Materialien wie Tüll, Organza, Chiffon oder Spitze hergestellt. Oft werden diese noch mit weiteren Details wie mit Stickereien, Perlen oder glitzernden Applikationen aufgehübscht. Mit floralen Mustern, geometrischen Dessins oder abstrakten Drucken wird das Röckli noch mehr zum Eyecatcher.

Die Farbmöglichkeiten reichen von klassischen Tönen wie Schwarz und Weiss bis hin zu kräftigen Sommerfarben wie Pink, Blau oder Gelb. Auch zarte Pastelltöne sind beliebt und unterstreichen die Leichtigkeit des transparenten Looks.

Doch aufgepasst, der extravagante Style erfordert beim Kombinieren Fingerspitzengefühl, wenn er zum chicen Büro-Look mutieren soll.

Fürs Büro braucht's Fingerspitzengefühl

Damit der Naked Rock im Büro nicht zu viel zeigt, gibt es einen Trick: die Layering-Technik. Das heisst, der Look wird im Zwiebelsystem getragen. Fashionistas tragen den Rock mit Shorts, Radlerhosen, Miniröcken oder Unterröcken – damit bleibt der Style luftig und komfortabel, aber stilvoll für den Alltag im Office.

Dazu passt ein cooles T-Shirt, ein unifarbiges Top oder auch mal eine luftig geschnittene Bluse, die offen über dem Rock getragen werden kann.

Auch ein klassischer Body passt. Beim Kombinieren gibt's keine Grenzen. Ebenfalls ein leichter Sommermantel oder ein Kimono lassen sich gut tragen. Oder – wie im Falle von Rebecca Mir – mit einem Oversized-Blazer.

