Schnee vom letzten Jahr: Diese Piste im Tirol hat nichts mit Skifahren zu tun Die Piste in Kitzbühel, Österreich, sorgt für Diskussionen auf TikTok. Gemacht wurde sie aus Schnee der letzten Saison. Bei einigen User*innen löst der Anblick jedoch so gar keine Wintergefühle aus. 11.11.2024

Die Piste in Kitzbühel, Österreich gibt zu reden auf TikTok. Gemacht wurde sie aus Schnee der letzten Saison. Bei einigen User*innen löst der Anblick jedoch so gar keine Wintergefühle aus.

C. Meyer, E. Jäggli, S. Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Video auf TikTok gibt gerade mächtig zu reden.

Eine Piste in Kitzbühel in Österreich wurde mit dem Schnee aus der letzten Saison gemacht.

Bei einigen User*innen löst der Anblick gar keine Wintergefühle aus. Mehr anzeigen

«Das ist auf so vielen Ebenen krank» kommentiert ein User auf TikTok. Die Piste am Resterkogel in Kitzbühel, Österreich, gibt auf der Social-Media-Plattform zu reden.

Im Video ist eine Piste zu sehen, die aus dem Schnee der letzten Saison gemacht wurde. Bei einigen User*innen löst der Anblick so gar keine Wintergefühle aus.

Vor Ort stören sich wenige Leute daran und auch der Kitzbüheler Skiclub ist sehr dankbar über die inzwischen geöffnete Altschnee-Piste.

