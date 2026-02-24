Amy Lopez wurde 24 Jahre alt. Im Jahr 1994 wurde die amerikanische Touristin in Koblenz ermordet. Polizei Rheinland-Pfalz

Der Fall erschütterte 1994 die Region Koblenz – und blieb ungelöst. Jetzt haben die Behörden einen 81-Jährigen verhaftet, der im Zusammenhang mit dem Mord an Amy Lopez stehen soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an der 24-jährigen US-Studentin Amy Lopez in Koblenz wurde ein 81-jähriger Deutscher unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Neue Hinweise nach einer erneuten Ausstrahlung bei «Aktenzeichen XY… ungelöst» führten die Ermittler auf eine vielversprechende Spur.

Welche konkreten Beweise zur Festnahme führten, ist bislang unklar. Mehr anzeigen

Mehr als drei Jahrzehnte blieb der Mord an der amerikanischen Touristin Amy Lopez ungelöst – jetzt ist es zu einer spektakulären Festnahme gekommen. Am Montag nahmen Ermittler einen 81-jährigen Deutschen in seiner Wohnung nahe Koblenz fest, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Gegen den Mann besteht der dringende Verdacht, die junge Frau vergewaltigt und getötet zu haben.

Der Mord an der 24-jährigen US-Studentin Amy Lopez zählt zu den bekanntesten ungeklärten Verbrechen rund um Koblenz. Die junge Frau aus Texas war 1994 auf Europareise und wollte am 26. September die Festung Ehrenbreitstein besichtigen.

Kurz vor 9 Uhr morgens wurde sie damals noch auf dem Felsenweg gesehen – einem beliebten Aufstieg zur Festung. Nur etwa 90 Minuten später entdeckten spielende Kinder ihre Leiche in einem abgelegenen Raum der Anlage, dem sogenannten General-Aster-Zimmer. Amy war sexuell missbraucht und getötet worden. Die Ermittler stellten schwere Kopfverletzungen, Messerstiche und Hinweise auf Strangulation fest.

Diese Gegenstände nahm der Täter mit

Vom Tatort verschwanden mehrere persönliche Dinge des Opfers: Amys Brille, eine Timex-Armbanduhr, ein silbernes Armband, weisse Nike-Turnschuhe sowie ihre Bauchtasche mit Bargeld und Travellerschecks. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter diese Gegenstände möglicherweise bis heute aufbewahrt hat.

Um neue Hinweise zu erhalten, veröffentlichte die Kriminalpolizei Koblenz erneut Fotos der entwendeten Gegenstände – darunter Brille, Schuhe, Schmuck und die Hip Bag. Die Hoffnung: Jemand erkennt die Stücke wieder oder erinnert sich an verdächtige Beobachtungen.

Fall Amy Lopez: Die Polizei hat neue Fotos von persönlichen Gegenständen des Opfers veröffentlicht – darunter Brille, Turnschuhe, Armband und eine Hip Bag. Die Ermittler erhofften sich dadurch neue Hinweise aus der Bevölkerung. Kriminalpolizei Koblenz

Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Fall lange ungelöst und wurde schliesslich als Cold Case geführt. Immer wieder suchten die Behörden auch über die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» die Öffentlichkeit. Zuletzt im September 2025.

Mann festgenommen, Polizei will bald informieren

Die erneute Ausstrahlung bei «Aktenzeichen XY» brachte zahlreiche neue Hinweise. Darunter befand sich laut Polizei auch ein besonders konkreter: Eine Person gab an, vor Jahrzehnten mit einem Mann gesprochen zu haben, der damit geprahlt habe, an der Festung ein «spanisch sprechendes Mädchen» angesprochen und mitgenommen zu haben. Weitere Hinweise gingen in der Folge ein. Zu Details äusserten sich die Ermittler aus taktischen Gründen jedoch zunächst nicht.

31 Jahre nach dem Mord an der US-Studentin wurde der Fall damit erneut einem Millionenpublikum im ZDF vorgestellt. Moderator Rudi Cerne rekonstruierte die Tat und rief Zeuginnen und Zeugen zur Mithilfe auf. Nach Angaben der Polizei ergaben sich daraus neue, vielversprechende Spuren.

Nun scheint es zu einem entscheidenden Schritt gekommen zu sein: Die Kriminalpolizei Koblenz nahm einen Mann aus der Region fest, der im Verdacht steht, Amy Lopez vergewaltigt und getötet zu haben. Welche konkreten Beweise zur Festnahme führten, ist bislang nicht bekannt. Weitere Informationen werden voraussichtlich am Mittwoch erwartet.