Trauriges Schicksal Dieser Babyaffe bewegt mit seinem Stofftier die Welt

Nicole Agostini

24.2.2026

Trauriges Schicksal: Dieser Babyaffe bewegt mit seinem Stofftier die Welt

Trauriges Schicksal: Dieser Babyaffe bewegt mit seinem Stofftier die Welt

Erst wenige Tage alt und seine Mutter verstösst ihn: Makake Punch-kun erlebt im japanischen Zoo Ichikawa aber eine dramatische Wendung. Während die Affenherde ihn meidet, wird er im Internet zum Star.

24.02.2026

Erst wenige Tage alt und seine Mutter verstösst ihn: Makake Punch erlebt im japanischen Zoo Ichikawa aber eine dramatische Wendung. Während die Affenherde ihn meidet, wird er im Internet zum Star.

Nicole Agostini

24.02.2026, 13:40

24.02.2026, 13:46

Makake-Baby Punch wurde im Juli 2025 im japanischen Zoo Ichikawa geboren. Doch kurz darauf änderte sich sein Leben drastisch: Seine Mutter verstösst ihn. Und daraufhin wendet sich die komplette Affenherde von ihm ab. Er bleibt alleine zurück.

Sein Schicksal berührt die Menschen in den sozialen Medien und Punch wird schnell zur Internet-Bekanntheit. Auch die Tierpfleger*innen zeigen Mitgefühl und wollen die Situation ändern. Ob die Geschichte des Affen Punch happy ausgeht oder nicht, erfährst du im Video.

