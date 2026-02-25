Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Marschflugkörper Flamingo Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu

Philipp Dahm

25.2.2026

Lautstark wurde die Rakete angekündigt, dann ist es schnell leise um den ukrainischen Marschflugkörper geworden. Doch nun erklärt Wolodymyr Selenskyj, was den Aufstieg der Flamingos gebremst hat – und seine Armee lässt den Worten nun auch Taten folgen.

Philipp Dahm

25.02.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Ukraine sollte den eigenen Ankündigungen zufolge inzwischen 210 Flamingos pro Monat herstellen, doch zuletzt war es ruhig um den Marschflugkörper geworden.
  • Nun räumt Wolodymyr Selenskyj technische Probleme ein – und erklärt, warum die Produktion gelahmt hat.
  • Kiew hat die Flamingo im Januar erstmals seit Langem wieder eingesetzt – und legt im Februar gleich mehrfach nach.
  • Der jüngste Angriff galt einer der ältesten Maschinenbau-Fabriken Russlands, die 1400 Kilometer von der Grenze entfernt ist.
Mehr anzeigen

Es hat für die Ukraine so vielversprechend geklungen, was da im August 2025 öffentlich geworden ist: Die heimische Firma Fire Point baut einen eigenen Marschflugkörper, der gut eine Tonne Sprengstoff bis zu 3000 Kilometer weit tragen können soll.

Die FP-5 Flamingo hebt aber nicht so ab, wie erwartet. Im Herbst gibt es einige Einsätze, die sich jedoch an einer Hand abzählen lassen. Anfang Dezember heisst es zur Erklärung, es gebe technische Probleme: Das rund 900 km/h schnelle Geschoss könne noch nicht so tief fliegen, wie gewünscht, weil exakte Höhenkarten von Russland fehlten.

«Niemand wird sie sehen». Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte

«Niemand wird sie sehen»Warum die Ukraine die Flamingos noch nicht fliegen lässt – und Putin sich dennoch sorgen sollte

Doch das scheint nicht die einzige Hürde zu sein. Geplant war, dass heute 210 Exemplare monatlich hergestellt werden. Von sieben Flamingo-Attacken täglich ist Kiew jedoch weit entfernt: Ist die vermeintliche Wunderwaffe also bloss ein Rohrkrepierer?

Heisses Triebwerk lockt russische Abfangraketen an

Wolodymyr Selenskyj kennt die Antworten – und räumt Probleme ein. An Weihnachten spricht er über die Trefferquote des ukrainischen Marschflugkörpers R-360 Neptun, die von «gut» auf «sehr gut» gestiegen sei. «Die Prozentzahl der Flamingo hat sich jetzt verbessert», sagt er dazu.

🇺🇸🦩 Former US Secretary of State Mike Pompeo inspects FP-5 Flamingo cruise missile. In November, it was announced that the former US Secretary of State had joined the advisory board of Fire Point.

[image or embed]

— MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 22. Februar 2026 um 13:38

Das jedoch auf einem anscheinend relativ niedrigen Niveau: «Sie wurde kürzlich eingesetzt», ergänzt der Präsident laut «Interfax». Fünf Flamingos seien dabei abgefeuert worden: «Eine hat das Ziel zerstört, vier wurden von der russischen Luftabwehr abgeschossen.»

❗️Video of the launch of the 🇺🇦Ukrainian cruise missile Flamingo

[image or embed]

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@militarynewsua.bsky.social) 20. Februar 2026 um 22:18

Sprich: Wenn diese Raketen nicht extra tief fliegen, sind sie dank ihres heissen Triebwerks anscheinend eine leichte Beute für das russische Militär. Und Mitte Februar lüftet der 48-Jährige dann auch das Geheimnis, warum bisher so wenige Flamingo-Attacken geflogen wurden: Moskau hat offenbar erfolgreich den Hersteller Fire Point angegriffen.

Darum stockte die Flamingo-Produktion

«Wir hatten einige technische Probleme, weil eine grosse Produktionslinie durch einen Raketeneinschlag zerstört wurde», zitiert Selenskyj die ukrainische Nachrichtenagentur UNN. Anscheinend war Fire Point bei der Präsentation der Flamingo zu unvorsichtig. «[Die Linie] wurde bereits verlagert und die Produktion wieder aufgenommen.»

Ukraine's General Staff says Flamingo cruise missiles damaged a facility at Kapustin Yar that services Oreshnik ballistic missiles — the same site Russia fired IRBMs from at Dnipro and Lviv Oblast 🔗 euromaidanpress.com/2026/02/08/f...

[image or embed]

— Euromaidan Press (@euromaidanpress.bsky.social) 8. Februar 2026 um 20:08

Und tatsächlich: Die Flamingos fliegen wieder. Wie erst Anfang Februar bekannt wird, attackieren Kiews Kräfte im Januar das Raketen-Testgelände Kapustin Jar im Oblast Astrachan am Kaspischen Meer. Von dort lässt der Kreml auch Mittelstrecken-Raketen vom Typ Oreschnik aufsteigen.

The AFU General Staff provided a damage assessment from strikes on the "Kapustin Yar" missile testing complex in the Astrakhan region of Russia. Facilities impacted included: - MRBM (Oreshnik) Testing/Maintenance Facility - MRBM Assembly Building - Logistics and Support Warehouse #OSINT

[image or embed]

— OSINT Intuit™ (@urikikaski.bsky.social) 8. Februar 2026 um 12:08

Wie die ukrainischen Streitkräfte mitteilen, treffen die Flamingos ein Lagerhaus für Material, eine Fertigungshalle für Raketen und ein technisches Gebäude. Eine Bestätigung für diese Schäden oder gar eine Bestätigung der Attacke von russischer Seite gibt es nicht.

Riesiges russisches Waffenlager im Visier

Im Februar setzen sich diese Attacken fort. Am 12. ist ein riesiges Waffenlager das Ziel, das die russische Hauptverwaltung für Raketen und Artillerie (GRAU) nahe des Dorfes Kotluban im Oblast Wolograd betreibt. Das Depot ist nur 120 Kilometer vom Testgelände Kapustin Jar entfernt.

❗️According to CyberBoroshno, as a result of the recent strike with an FP-5 Flamingo cruise missile on the GRAU arsenal in 🇷🇺Kotluban, a bunker with an area of 3600 m² was destroyed.

[image or embed]

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@militarynewsua.bsky.social) 21. Februar 2026 um 17:43

Dabei soll nach ukrainischen Angaben ein 3600 Quadratmeter grosser Bunker getroffen worden sein, in dem je nach Kaliber 20'000 bis 40'000 Artilleriegranaten gelagert haben könnten. Wie viele Raketen dabei eingesetzt worden sind, ist unklar. Ein Video zeigt Folge-Explosionen.

Tonight, FP-5 "Flamingo" cruise missiles struck the 117th GRAU arsenal in Kotluban, Volgograd region. This was confirmed by the General Staff. The arsenal is one of the largest ammunition storage sites of the Russian army. And it is still detonating.

[image or embed]

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 12. Februar 2026 um 11:10

Wolodymyr Selenskyj sagt kurz darauf laut UNN: «Wir haben nicht viele [Flamingos]. Wir haben sie vor ein paar Tagen in dem Gebiet eingesetzt, in dem sich die Oreschnik-Systeme befinden. Wir werden die Ergebnisse sehen, aber ich denke, wir haben Ergebnisse erzielt. Natürlich ist es wichtig, dass wir daran arbeiten, die Anzahl [der Flamingos] zu erhöhen.»

Treffer im russischen Traditionsunternehmen

Es gibt noch zwei weitere ukrainische Attacken, bei denen der Marschflugkörper im Einsatz gewesen sein dürfte: Zum einen bei einem Angriff auf Volna, eine Hafenstadt im Oblast Krasnodar vis-à-vis der Krim, von wo aus Öl exportiert wird.

Offiziell wird der Einsatz der Flamingo zwar nicht eingeräumt, doch YouTuber Suchomimus bemerkt den aussergewöhnlich grossen Krater, den Satellitenbilder zeigen. Das passt zu dem 1150-Kilogramm-Sprengkopf der Rakete. Möglicherweise sollten aber die Öltanks in der Nähe getroffen werden: In dem zerstörten Gebäude sei Öl aus Gemüse verarbeitet worden.

🔥 The Votkinsk plant in Russia, where Iskander missiles are produced, has just been struck. 1300km from the frontline.

[image or embed]

— 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 20. Februar 2026 um 21:50

Der jüngste Flamingo-Schlag ist gleichzeitig auch der bisher weiteste: Am 20. Februar fliegen wohl mehrere Marschflugkörper gut 1400 Kilometer weit, um das Maschinenbauwerk Wotkinsk in der Republik Udmurtien zu treffen. Das 1759 gegründete Unternehmen gehört zu den ältesten Maschinenbau-Firmen Russlands.

In der Fabrik werden Raketen der Typen Iskander, Topol-M und Oreschnik produziert. Mindestens eine Halle ist komplett ausgebrannt, nachdem die Flamingo durch die Decke in das Gebäude gerauscht ist. Weil offenbar jede Halle einen Teil des Produktionsprozesses abdeckt, dürfte die Produktion fürs Erste eingestellt worden sein.

Land- und Bündnisverteidigung im Fokus: Pistorius besucht Kommando Spezialkräfte

Land- und Bündnisverteidigung im Fokus: Pistorius besucht Kommando Spezialkräfte

Boris Pistorius zu Gast beim Kommando Spezialkräfte in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw – der Verteidigungsminister betont dabei die besondere Rolle des KSK. Es sei immer wieder in wichtigen Einsätzen und Missionen gefordert gewesen.

23.02.2026

Meistgelesen

Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu
Rede zur Lage der Nation: Trump verteidigt seine brutale Migrationspolitik +++ Zoll-Urteil ist «bedauerliche Entscheidung»
SRG-Chefin unter Druck – Interview-Absage sorgt auch für internen Wirbel
Nachbarn ärgern sich über Airbnb-Touristen im eigenen Garten
Bodö/Glimt schafft die dicke Überraschung und wirft Inter aus der Champions League