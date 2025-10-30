Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf verlassener Insel – jetzt erhebt Tochter Vorwürfe

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sie starb Stunden später Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf verlassener Insel – jetzt erhebt Tochter Vorwürfe

Samuel Walder

30.10.2025

Lizard Island gehört zum australischen Bundesstaat Queensland.
Lizard Island gehört zum australischen Bundesstaat Queensland.
Imago

Suzanne Rees wurde nach einem Landgang auf Lizard Island offenbar vergessen – Stunden später fand man ihre Leiche. Jetzt erhebt ihre Tochter harte Vorwürfe gegenüber der Reederei.

Samuel Walder

30.10.2025, 09:30

30.10.2025, 09:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 80-jährige Australierin starb während einer Kreuzfahrt, nachdem sie auf Lizard Island bei einer Wanderung zurückgelassen und vom Schiff vergessen wurde.
  • Laut ihrer Tochter wurde sie trotz Unwohlseins allein zum Strand geschickt, das Schiff legte ohne Passagierzählung ab und meldete sie erst fünf Stunden später als vermisst.
  • Die Behörden ermitteln nun wegen möglicher Versäumnisse der Reederei, die sich bestürzt zeigt und eine enge Zusammenarbeit mit Polizei und Familie zusichert.
Mehr anzeigen

Es sollte eine luxuriöse Traumreise rund um Australien werden – doch für Suzanne Rees endete die 60-tägige Kreuzfahrt in einer Tragödie. Die 80-jährige Australierin wurde nach einem Landgang auf der abgelegenen Lizard Island offenbar zurückgelassen – Stunden später fand man ihre Leiche nur wenige Meter neben einem Wanderweg. Jetzt erhebt ihre Tochter schwere Vorwürfe gegen die Reederei. Das berichtet «Daily Mail».

Am vergangenen Samstag hatte Rees an einer geführten Wanderung auf der idyllischen Insel im Norden Queenslands teilgenommen. Doch der Aufstieg wurde ihr zum Verhängnis. Wie ihre Tochter Katherine gegenüber «The Australian» berichtet, fühlte sich die fitte Seniorin plötzlich unwohl und brach die Tour ab. Statt Unterstützung zu bekommen, wurde sie laut Aussage der Tochter allein zurück zum Strand geschickt. «Man sagte ihr, sie solle allein zurückgehen», so Katherine Rees.

Der rote Punkt markiert Lizard Island.
Der rote Punkt markiert Lizard Island.
Google Earth

«Dann fuhr das Schiff einfach los»

Das Kreuzfahrtschiff Coral Adventurer verliess die Insel – ohne Suzanne Rees. Niemand an Bord schien zu bemerken, dass eine Passagierin fehlte. «Dann fuhr das Schiff los, anscheinend ohne Passagierzählung. Irgendwann danach ist Mum gestorben, allein», sagt Katherine. Für die Familie sei das Ganze ein Schock. Sie spricht von einem «Versagen an Fürsorge und gesundem Menschenverstand».

Zeuginnen, die ebenfalls vor Ort waren, erinnern sich an den raschen Aufbruch der Crew. «Wir sagten noch: ‹Wow, die sind aber schnell weggefahren›», berichtet eine Seglerin, die mit ihrem Boot vor Lizard Island ankerte.

Erst fünf Stunden später vermisst gemeldet

Erst gegen 18 Uhr – rund fünf Stunden nach dem Ablegen – schlugen Crewmitglieder Alarm. Da war es bereits zu spät: Am nächsten Tag wurde die Leiche der 80-Jährigen rund 50 Meter neben dem Wanderweg gefunden, der zum Gipfel der Insel – Cook’s Look – führt.

Nachdem der Fehler bemerkt worden war, kehrte das Schiff noch in der Nacht zurück. Crewmitglieder und ein Helikopter suchten stundenlang – vergeblich. Die Reederei bestätigte inzwischen den Tod der Passagierin. Geschäftsführer Mark Fifield erklärte, man arbeite eng mit Polizei und Behörden zusammen und sei «tief betroffen». Die Familie werde unterstützt, versicherte er.

Die australischen Behörden haben nun Ermittlungen eingeleitet: Wie konnte es dazu kommen, dass eine Passagierin auf einer organisierten Tour schlicht vergessen wurde? Und: Hätte die Tragödie verhindert werden können?

Meistgelesen

Darum ist der Online-Betrug um Zürcher Wohnungen noch viel dreister
Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf verlassener Insel – jetzt erhebt Tochter Vorwürfe
Uber-Fahrer soll drei Frauen sexuell misshandelt haben
Kanton Aargau macht Tote zu Immobilien-Mitbesitzern
«Sein Einfluss ist so gross wie das Headset, das Vonlanthen trägt»

Mehr aus dem Ressort

Politik. Umweltverbände sehen Beruhigung bei der Wolfsproblematik

PolitikUmweltverbände sehen Beruhigung bei der Wolfsproblematik

Keine Spur von der Beute. Polizei verhaftet weitere fünf Personen nach Louvre-Raub

Keine Spur von der BeutePolizei verhaftet weitere fünf Personen nach Louvre-Raub

Politik. US-Präsident Trump: Werde im April in China sein

PolitikUS-Präsident Trump: Werde im April in China sein

Videos aus dem Ressort

Trump berichtet von MRT-Untersuchung: «Es war perfekt»

Trump berichtet von MRT-Untersuchung: «Es war perfekt»

Gesundheitscheck bei Donald Trump? Nach eigenen Angaben hat sich der US-Präsident einer MRT-Untersuchung unterzogen. O-Ton Donald Trump: «Die Ärztin sagte, es sind einige der besten Ergebnisse für dieses Alter, die sie je gesehen hat.»

29.10.2025

Nord Stream: Gericht erlaubt Auslieferung von Ukrainer

Nord Stream: Gericht erlaubt Auslieferung von Ukrainer

Nord-Stream-Sabotage: Italien gibt grünes Licht für die Auslieferung eines mutmasslichen Saboteurs an Deutschland. Der Ukrainer Serhij K. gilt als einer der mutmasslichen Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen aus Russland im September 2022. Er sitzt seit dem Sommer in Italien in Haft.

29.10.2025

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Wackelt das zweite Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin? Der US-Präsident möchte sich erst dann mit Kremlchef treffen, wenn ein produktiver Gipfel mit dem Russen zu erwarten ist. «Ich möchte kein vergeudetes Treffen. Ich möchte keine Zeit verschwenden», antwortet Trump auf Nachfrage einer Journalistin, was er über die angebliche Planänderung zum Treffen wisse und ob das seine Haltung zu einer möglichen Lieferung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine beeinflusse. Ob Trump sich damit auf das geplante Treffen oder auf die Frage nach den Marschflugkörpern bezieht, bleibt aber unklar. Mehrere US-Medien hatten zuvor berichtet, dass das in Budapest geplante Treffen zwischen Trump und Putin nicht wie vorgesehen stattfinden werde.

23.10.2025

Trump berichtet von MRT-Untersuchung: «Es war perfekt»

Trump berichtet von MRT-Untersuchung: «Es war perfekt»

Nord Stream: Gericht erlaubt Auslieferung von Ukrainer

Nord Stream: Gericht erlaubt Auslieferung von Ukrainer

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Trump zu Gipfel mit Putin: «Möchte kein vergeudetes Treffen»

Mehr Videos