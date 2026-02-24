Video zeigt CrashUS-Zerstörer rammt Schiff – Kommandant gefeuert
Sven Ziegler
24.2.2026
Nach einer Kollision zweier US-Marine-Schiffe in der Karibik hat die Navy den Kommandanten des Lenkwaffenzerstörers USS Truxtun entlassen. Zwei Seeleute wurden leicht verletzt, der Vorfall sorgt für politische Brisanz.
Koffi hatte das Kommando über die Truxtun erst am 9. Januar 2025 übernommen. Der Absolvent der United States Naval Academy galt als erfahrener Offizier der Flotte.
Vor dem aktuellen Einsatz war das Schiff unter anderem im Mittelmeer sowie im Nahen Osten stationiert gewesen.
Politische Dimension
Die Truxtun war Anfang Februar von Norfolk ausgelaufen. Der Einsatz in der Karibik ist Teil der verschärften Marinepräsenz unter Präsident Donald Trump, die sich gegen Drogenhandel und Aktivitäten rund um Venezuela richtet.
Die Navy teilte mit, die Truxtun bleibe trotz des Zwischenfalls in Puerto Rico stationiert und unterstütze weiterhin Operationen zur Bekämpfung des Drogenschmuggels.