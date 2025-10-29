Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fatales Versehen in Australien Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot

Dominik Müller

29.10.2025

Lizard Island gehört zum australischen Bundesstaat Queensland.
Lizard Island gehört zum australischen Bundesstaat Queensland.
Imago

In Australien ermitteln die Behörden, nachdem eine 80-jährige Frau auf einer Insel des Great Barrier Reef tot aufgefunden worden ist. Sie wurde zuvor von einem Kreuzfahrtschiff zurückgelassen.

Dominik Müller

29.10.2025, 14:06

29.10.2025, 14:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 80-jährige Kreuzfahrt-Passagierin verschwand beim Wandern auf Lizard Island und wurde am nächsten Morgen tot aufgefunden.
  • Die Crew bemerkte das Fehlen erst nach dem Ablegen, kehrte zurück und leitete eine Suchaktion ein.
  • Die australische Seeverkehrsbehörde hat Ermittlungen aufgenommen.
Mehr anzeigen

Am Samstag war eine 80-jährige Frau mit anderen Passagieren des Kreuzfahrtschiffes «Coral Adventurer» auf Lizard Island, 250 Kilometer nördlich von Cairns im Nordosten Australiens, wandern gegangen. Vermutlich hatte sie sich dabei von der Gruppe getrennt, um sich auszuruhen, wie die BBC berichtet.

Bei Sonnenuntergang verliess das Kreuzfahrtschiff die Insel wieder. Nach einigen Stunden erreichte die «Coral Adventurer» allerdings wieder Lizard Island – die Besatzung hatte in der Zwischenzeit das Fehlen der Frau bemerkt.

Es folgte eine grossangelegte Suchaktion. Am Sonntagmorgen wurde gemäss Bericht die Leiche der Frau gefunden.

Die australische Behörde für Seeverkehrssicherheit (Amsa) hat laut einer Mitteilung die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher der Amsa sagte, die Behörde sei am Samstag gegen 21 Uhr Ortszeit vom Kapitän des Schiffes erstmals über das Verschwinden der Frau informiert worden.

«Bieten der Familie volle Unterstützung an»

Gemäss Mark Fifield, Geschäftsführer von Coral Expeditions, haben seine Mitarbeiter*innen derweil Kontakt zur Familie der Frau aufgenommen. «Während die Untersuchungen zu dem Vorfall noch andauern, bedauern wir zutiefst, dass dies geschehen ist, und bieten der Familie der Frau unsere volle Unterstützung an», wird Fifield zitiert.

Der rote Punkt markiert Lizard Island.
Der rote Punkt markiert Lizard Island.
Google Earth

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frau auf der ersten Etappe einer 60-tägigen Kreuzfahrt um Australien befand. Laut der Website des Unternehmens bietet die «Coral Adventurer» Platz für bis zu 120 Gäste und 46 Besatzungsmitglieder. Sie wurde speziell für die Erreichung abgelegener Gebiete der australischen Küste gebaut.

Mehr aus dem Ressort

Aktuell. Polizei beschlagnahmt in Zürich 110 km/h fahrendes E-Trottinett

AktuellPolizei beschlagnahmt in Zürich 110 km/h fahrendes E-Trottinett

Inklusion. Flughafen Zürich führt Bändel für unsichtbare Behinderungen ein

InklusionFlughafen Zürich führt Bändel für unsichtbare Behinderungen ein

Wilderei. Unbekannte wildern Luchsweibchen im Kanton Freiburg

WildereiUnbekannte wildern Luchsweibchen im Kanton Freiburg

Meistgelesen

Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot
SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf
Touristin wacht in Ferienparadies auf – und erlebt Wunden-Horror
Trump feuert Architektur-Kommission, die ihn bremsen könnte
«Melissa» rast über Jamaika – und bricht historische Marken