Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot

Lizard Island gehört zum australischen Bundesstaat Queensland. Imago

In Australien ermitteln die Behörden, nachdem eine 80-jährige Frau auf einer Insel des Great Barrier Reef tot aufgefunden worden ist. Sie wurde zuvor von einem Kreuzfahrtschiff zurückgelassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 80-jährige Kreuzfahrt-Passagierin verschwand beim Wandern auf Lizard Island und wurde am nächsten Morgen tot aufgefunden.

Die Crew bemerkte das Fehlen erst nach dem Ablegen, kehrte zurück und leitete eine Suchaktion ein.

Die australische Seeverkehrsbehörde hat Ermittlungen aufgenommen. Mehr anzeigen

Am Samstag war eine 80-jährige Frau mit anderen Passagieren des Kreuzfahrtschiffes «Coral Adventurer» auf Lizard Island, 250 Kilometer nördlich von Cairns im Nordosten Australiens, wandern gegangen. Vermutlich hatte sie sich dabei von der Gruppe getrennt, um sich auszuruhen, wie die BBC berichtet.

Bei Sonnenuntergang verliess das Kreuzfahrtschiff die Insel wieder. Nach einigen Stunden erreichte die «Coral Adventurer» allerdings wieder Lizard Island – die Besatzung hatte in der Zwischenzeit das Fehlen der Frau bemerkt.

Es folgte eine grossangelegte Suchaktion. Am Sonntagmorgen wurde gemäss Bericht die Leiche der Frau gefunden.

Die australische Behörde für Seeverkehrssicherheit (Amsa) hat laut einer Mitteilung die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sprecher der Amsa sagte, die Behörde sei am Samstag gegen 21 Uhr Ortszeit vom Kapitän des Schiffes erstmals über das Verschwinden der Frau informiert worden.

«Bieten der Familie volle Unterstützung an»

Gemäss Mark Fifield, Geschäftsführer von Coral Expeditions, haben seine Mitarbeiter*innen derweil Kontakt zur Familie der Frau aufgenommen. «Während die Untersuchungen zu dem Vorfall noch andauern, bedauern wir zutiefst, dass dies geschehen ist, und bieten der Familie der Frau unsere volle Unterstützung an», wird Fifield zitiert.

Der rote Punkt markiert Lizard Island. Google Earth

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frau auf der ersten Etappe einer 60-tägigen Kreuzfahrt um Australien befand. Laut der Website des Unternehmens bietet die «Coral Adventurer» Platz für bis zu 120 Gäste und 46 Besatzungsmitglieder. Sie wurde speziell für die Erreichung abgelegener Gebiete der australischen Küste gebaut.