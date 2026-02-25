  1. Privatkunden
Video zeigt Abgang Lawine donnert auf Piste nieder und reisst Skifahrer mit

Sven Ziegler

25.2.2026

Video zeigt Lawinenniedergang auf Skipiste

Video zeigt Lawinenniedergang auf Skipiste

Im Skigebiet Flégère oberhalb von Chamonix ist am Dienstagnachmittag eine grosse Lawine über mehrere präparierte Pisten abgegangen. Drei Personen wurden verletzt, Todesopfer gab es keine.

25.02.2026

Im Skigebiet Flégère oberhalb von Chamonix ist am Dienstagnachmittag eine grosse Lawine über mehrere präparierte Pisten abgegangen. Drei Personen wurden verletzt, Todesopfer gab es keine.

Adrian Kammer

25.02.2026, 11:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine grosse Lawine ging am Dienstag im Skigebiet Flégère bei Chamonix über mehrere Pisten nieder.
  • Rettungskräfte suchten mit Sondierketten nach möglichen Verschütteten.
  • Drei Personen wurden verletzt, Todesopfer gab es keine.
Mehr anzeigen

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr ist im Skigebiet Flégère oberhalb von Chamonix eine grosse Lawine abgegangen. Der Abgang löste sich aus steilem, felsdurchsetztem Gelände oberhalb des Floria-Schlepplifts und raste talwärts.

Nach ersten Angaben überquerte die Lawine mindestens zwei präparierte Pisten. Auf Videos ist zu sehen, wie sich die Schneemassen aus der steilen Flanke lösen, an Tempo gewinnen und die darunterliegenden Abfahrten erreichen.

Grosse Suchaktion gestartet

Unmittelbar nach dem Abgang startete die Pistenrettung eine umfangreiche Suchaktion. Dutzende Patrouilleure sowie freiwillige Helfer bildeten Sondierketten und suchten systematisch das Lawinenfeld nach möglichen Verschütteten ab.

Helikopter, Bergretter und Rettungsdienste standen im Einsatz. Der Rettungseinsatz dauerte bis in den späten Nachmittag.

Nach Angaben der Pistenrettung wurden drei Personen verletzt. Todesopfer gab es keine.

Flégère gehört zum Skiverbund Brévent–Flégère. Das Gebiet oberhalb von Chamonix ist bekannt für alpines Gelände mit steilen Hängen und natürlichen Lawinenzügen.

Die Lawinengefahr gilt derzeit in weiten Teilen der Alpen als aussergewöhnlich hoch. In dieser Wintersaison sind in Europa bereits rund 100 Menschen durch Lawinen ums Leben gekommen.

