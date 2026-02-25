  1. Privatkunden
Millionen-Desaster in Deutschland Gemeinde ist nach Bau von Luxus-Spa pleite

Sven Ziegler

25.2.2026

Unter anderem wird der Campingplatz Schilling verkauft. 
imago images/Kirchner-Media

Die Nordsee-Gemeinde Wangerland wollte mit einem 23-Millionen-Euro-Luxus-Spa gross rauskommen – und stürzte finanziell ab. Jetzt stehen Campingplatz und weitere Anlagen zum Verkauf, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

,

Sven Ziegler, DPA

25.02.2026, 11:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Gemeinde Wangerland übernahm sich beim Bau eines Thalasso-Luxus-Spas massiv finanziell.
  • Die Baukosten explodierten von 8,8 auf rund 23 Millionen Euro.
  • Nach der Insolvenz der Tourismusgesellschaft werden nun Campingplatz Schillig und weitere Anlagen verkauft.
Mehr anzeigen

Die niedersächsische Nordsee-Gemeinde Wangerland wollte hoch hinaus – und landete hart.

Mit einem Thalasso-Meeres-Spa sollte der Tourismus neu positioniert werden: exklusiver, hochwertiger, zahlungskräftiger. Statt Masse setzte man auf Klasse. Statt auf private Investoren setzte die Kommune auf Eigenbetrieb.

Das Problem: Die Rechnung ging nicht auf.

Von 8,8 auf 23 Millionen Euro

Ursprünglich waren für das Spa 8,8 Millionen Euro veranschlagt. Am Ende standen rund 23 Millionen Euro zu Buche. Fast das Dreifache.

Diese Kostenexplosion brachte die gemeindeeigene Wangerland Touristik GmbH (WTG) ins Wanken. Im Sommer 2025 meldete sie Insolvenz an.

Während das Spa weiter betrieben wird, müssen nun andere Einrichtungen verkauft werden, um die finanzielle Lage zu stabilisieren. Die Gemeinde hat sich mit ihrem Prestigeprojekt faktisch verzockt.

Nordsee-Juwel steht zum Verkauf

Zu den prominentesten Verkaufsobjekten gehört der Campingplatz Schillig. Die 42 Hektar grosse Anlage mit rund 1500 Stellplätzen und direktem Strandzugang gilt als einer der grössten und beliebtesten Campingplätze Deutschlands.

Ikone in der Krise. Ferien-Frust im Alpamare – Kult-Rutschen plötzlich dicht

Für den Platz wurde ein Bieterverfahren gestartet. Verkauft werden sollen der laufende Betrieb, bestehende Pachtverträge sowie die komplette Ausstattung. Der Betrieb läuft vorerst weiter.

Dass ausgerechnet dieses touristische Aushängeschild veräussert werden muss, zeigt, wie tief die finanzielle Krise reicht.

Thermen dicht – Investoren gesucht

Auch die benachbarte Friesland-Therme in Horumersiel steht zum Verkauf. Das Thermalbad mit Sauna- und Badebereich musste im Zuge der Insolvenz schliessen, weil die laufenden Kosten nicht mehr gedeckt werden konnten.

Ein weiteres Hallenwellenbad in der Region ist ebenfalls betroffen. Während der Campingplatz offenbar auf Investoreninteresse stösst, gestaltet sich die Suche nach Käufern für die geschlossenen Bäder schwierig.

Parallel zur wirtschaftlichen Abwicklung ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen einen früheren Verantwortlichen der WTG. Im Raum stehen Vorwürfe der Insolvenzverschleppung, Untreue und Verstösse gegen Buchführungspflichten.

