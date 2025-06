Die USA schickte bereits einen weiteren Flugzeugträger in den Nahen Osten. (Archivbild) Dusty Howell / U.s. Navy Handout/dpa

Die USA haben ihre militärische Präsenz im Nahen Osten verstärkt und sind bereit, sich in die israelische Offensive gegen den Iran einzubringen. Präsident Trump hat den Angriffsbefehl erteilt.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA haben unter Präsident Trump aktiv in den militärischen Konflikt zwischen Israel und dem Iran eingegriffen und mit B-2-Bombern gezielt Irans Nuklearanlagen angegriffen.

Mit Flugzeugträgern, Stealth-Jets und Luftbetankung verstärken US-Streitkräfte ihre Präsenz im Nahen Osten und sind eng in die israelische Operation «Aufstrebender Löwe» eingebunden.

Washington signalisiert Entschlossenheit zur weiteren Eskalation, um Irans militärisches Potenzial einzudämmen und die regionale Sicherheit aus Sicht der USA und Israels zu sichern. Mehr anzeigen

Die USA haben ihre militärische Präsenz im Nahen Osten erheblich verstärkt, um sich in die israelische Offensive gegen den Iran einzubringen. Präsident Donald Trump hat den Befehl zum Angriff gegeben, nachdem strategische Bomber B-2 ihre Mission erfolgreich abgeschlossen haben. Diese Bomber, die von Diego Garcia im Indischen Ozean gestartet sind, haben die Urananreicherungsanlagen im Iran getroffen und das Nuklearprogramm des Landes lahmgelegt.

Die amerikanischen Streitkräfte sind in der Lage, sich schnell in die israelische Operation zu integrieren. Die F-35-Jets, die die B-2 Bomber begleiteten, sind mit Stealth-Technologie ausgestattet, was sie nahezu unsichtbar für Radar macht. Trump betonte, dass die USA jederzeit bereit sind, weitere Ziele im Iran anzugreifen, und forderte das Regime in Teheran auf, den Frieden zu suchen.

Die militärische Aufrüstung der USA in der Region war öffentlich sichtbar. Zahlreiche Tankflugzeuge flogen von den USA nach Europa und weiter ins östliche Mittelmeer. Diese Bewegungen wurden von Beobachtern wie Itamilradar verfolgt, die militärische Aktivitäten im Mittelmeerraum dokumentieren. Trotz dieser offensichtlichen Vorbereitungen hat das iranische Regime die Warnungen nicht ernst genommen.

Die USA sind bereit, die israelische Offensive mit einem erheblichen militärischen Aufgebot zu unterstützen. Zwei Flottenverbände der Navy, die um Flugzeugträger gruppiert sind, sind bereits in der Region. Die «Carl Vinson» operiert vor der Arabischen Halbinsel, während die «Nimitz» aus dem Indopazifik in den Nahen Osten unterwegs ist. Auch die «Gerald Ford» ist als Reserveelement im östlichen Mittelmeer positioniert.

Die amerikanische Luftwaffe und die Navy können zusammen mit den israelischen Streitkräften die Schlagkraft gegen den Iran erheblich erhöhen. Die israelische Luftwaffe ist in ihrer Kapazität begrenzt, aber mit der Unterstützung der USA könnten die taktischen Einsätze verdoppelt werden. Die USA haben auch die Möglichkeit, die Strasse von Hormuz offen zu halten und das iranische Potenzial an weitreichenden Waffen zu neutralisieren.

Präsident Trump bestätigte, dass die USA in die Planung der israelischen Offensive involviert waren. Die Operation «Aufstrebender Löwe» verfolgt mehrere strategische Ziele, darunter Luftkrieg und Luftverteidigung. General Michael «Erik» Kurilla, Kommandant des Central Command, könnte bei einer weiteren Eskalation das Kommando über die amerikanischen Kräfte in der Region übernehmen.

Die USA sind bereits defensiv am Krieg gegen den Iran beteiligt und haben nun auch offensive Massnahmen ergriffen. Die iranische Führung ist sich der Entschlossenheit der USA bewusst, ihr militärisches Potenzial einzusetzen. Eine weitere Eskalation im Nahen Osten scheint unvermeidlich, da die USA entschlossen sind, die Sicherheit Israels zu gewährleisten und den Iran in Schach zu halten.