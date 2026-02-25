Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war

«State of the Union»-AnspracheDrei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war
Petar Marjanović
25.2.2026
Mehr als zwei Stunden lang feierte Donald Trump vor dem Kongress ein Amerika, das unter seiner Führung nur noch siegt. Zwischen göttlicher Auserwähltheit, fragwürdigen Job-Rekorden und einem fast kindlichen «Nein, nein, nein».
Mehr als zwei Stunden lang feierte Donald Trump vor dem Kongress ein Amerika, das unter seiner Führung nur noch siegt. Zwischen göttlicher Auserwähltheit, fragwürdigen Job-Rekorden und einem fast kindlichen «Nein, nein, nein» geriet die Rede zur Selbstinszenierung.
Da war etwa das Ende der Rede: «Und wenn Gott eine Nation braucht, um seine Wunder zu vollbringen, dann weiss er genau, wen er fragen muss. Es gibt keine Herausforderung, die Amerikaner nicht überwinden können, keine Grenze zu gross, kein Traum zu kühn, kein Horizont zu fern.»
«Und wenn Gott eine Nation braucht, um seine Wunder zu vollbringen, dann weiss er genau, wen er fragen muss.»
Donald Trump
US-Präsident
Er zeichnete die USA als auserwählte Nation. Damit griff er den amerikanischen Exzeptionalismus auf – die historisch gewachsene Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten einzigartig seien und eine besondere Mission hätten. Trump lud dieses Selbstbild religiös auf und stellte es an das Ende seiner Rede.
Zuvor hatte er ausführlich über die Wirtschaft gesprochen. «Mehr Amerikaner arbeiten heute als jemals zuvor in der Geschichte unseres Landes. Denken Sie darüber nach: mehr als zu irgendeinem Zeitpunkt in unserer Geschichte. Und hundert Prozent aller unter meiner Regierung geschaffenen Jobs sind im Privatsektor entstanden», sagte er.
Er reihte Superlative aneinander. Doch die Realität wirkt weniger rosig: Die Arbeitslosigkeit ist nicht historisch tief, sondern zuletzt gestiegen. Besonders deutlich nahm die Jugendarbeitslosigkeit zu. Diese Entwicklung erwähnte Trump nicht.
Eishockey-Team muss für Symbolik herhalten
Am klarsten zeigte sich sein Stil beim Leitmotiv vom «Gewinnen». «Der Lage unserer Union ist stark. Unser Land gewinnt wieder. Tatsächlich gewinnen wir so viel, dass wir gar nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Die Leute bitten mich: Bitte, bitte, bitte, Herr Präsident, wir gewinnen zu viel. Wir halten das nicht mehr aus.»
«Die Leute bitten mich: Bitte, bitte, bitte, Herr Präsident, wir gewinnen zu viel. Wir halten das nicht mehr aus.»
Donald Trump
US-Präsident
Kurz darauf steigerte er sich weiter hinein: «Wir sind es in unserem Land nicht gewohnt zu gewinnen. Bis Sie kamen, haben wir immer nur verloren, aber jetzt gewinnen wir zu viel. Und ich sage: Nein, nein, nein, ihr werdet wieder gewinnen. Ihr werdet gross gewinnen. Ihr werdet grösser gewinnen als je zuvor.»
Trump sprach diese Passage fast wie zu einem Kind. Das wiederholte «Nein, nein, nein» klang infantil. Dieselbe Formulierung hatte er bereits am Weltwirtschaftsforum benutzt.
«Und ich sage: Nein, nein, nein, ihr werdet wieder gewinnen.»
Donald Trump
US-Präsident
Absurd wirkte nicht nur der Ton, sondern auch die Szene, die folgte: Als Beleg für das «Gewinnen» holte er das Männer-Eishockeyteam mit der Goldmedaille in den Saal. «Sie haben ein fantastisches kanadisches Team in der Verlängerung geschlagen, wie alle gesehen haben – genauso wie die amerikanischen Frauen, die bald ins Weisse Haus kommen werden», sagte er. Im Saal ertönte «USA».
Trump will sich selbst mit Medaille ehren
In der Rede setzte er noch einen persönlichen Akzent: «Ich wollte schon immer die Congressional Medal of Honor, aber man hat mir gesagt, ich dürfe sie mir nicht selbst verleihen. Und ich wüsste auch nicht, wofür ich sie bekommen sollte. Aber wenn sie dieses Gesetz jemals ändern, werde ich eines Tages mit euch dort stehen.»
«Ich wollte schon immer die Congressional Medal of Honor, aber man hat mir gesagt, ich dürfe sie mir nicht selbst verleihen.»