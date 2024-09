«Trump wird der nächste Präsident – garantiert»

Man muss nicht ganz sauber sein, oder selbst ähnliche Probleme nicht bewältigen können wie Donnie um Ihm die Stimme zu geben. Am besten Koffer packen und im Trump tower eine Kellerwohnung mieten.

Als im November 2016 Trump zum nächsten Präsidenten gewählt wurde, konnte ich es kaum glauben, warum ein solcher Mensch in dieses hohe Amt gehievt wurde. Die letzten fünf Jahre haben mir regelrecht den Kopf gewaschen. Ich finde ihn immer noch nicht gut, aber bei Weitem besser und authentischer als ein Biden oder Harris.

Die Welt hat gesehen, welch Egozentriker, Narzisst, Egomane Donald Duck äh Trump ist. Boshaft, respektlos, verletzend, frech. Ohne menschliche Züge. Wie nur ist es möglich, dass ein solcher Kotzbrocken, Verbrecher, Volksaufwiegler etc. überhaupt als Kandidat der grössten Demokratie der Welt ein Kandidat bei Präsidentschaftswahlen sein kann? Die Welt benötigt Leader, Politiker mit Weitsicht, Vorbilder. Trump ist eine Schande für die USA. Nicht mehr lange zum Glück.

Epidot

86 % sind für de Sieg von Harris, 8% Trump und für 6% gibt es keinen Sieger.

Nun, die 6% haben immerhin bemerkt woher der Wind weht. Es sind wahrscheinlich 14% die Trump wählen würden, so ist zu hoffen das die Wahl auch ausgehen wird. So könnte man das Thema Trump endlich endgültig abschliessen.

Ürigens; welche Partei würden die Trumpanhänger in der Schweiz wohl wählen?