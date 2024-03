Seit dem 3. Januar nicht mehr geknackt: Der Jackpot der Lotterie Powerball steuert die Milliarde an. IMAGO/UPI Photo

In der US-amerikanischen Lotterie Powerball liegen jetzt 975 Millionen Dollar im Jackpot. Dies, nachdem zum 38. Mal in Folge niemand sechs Richtige getippt hat.

Da wird der Euromillions-Sechser zum Trostpreis: Der Jackpot der US-Lotterie Powerball nimmt Kurs auf die Milliardengrenze. Nachdem am Samstag zum 38. Mal in Folge niemand die sechs Siegerzahlen getippt hat, liegen jetzt schätzungsweise 975 Millionen Dollar (rund 903 Millionen Euro) im Jackpot. Zuletzt war er am Neujahrstag in Michigan geknackt worden. Damals wog er 842,4 Dollar.

Die Gesamtsumme erhält ein Gewinner, der sich den Preis in 30 Jahresraten auszahlen lässt. Wer wie die meisten Gewinner die Summe auf einen Schlag ausgezahlt haben möchte, erhält weniger als die Hälfte, in diesem Fall 471,7 Millionen Dollar. Über 30 Jahre verteilt sind es 32,5 Millionen Dollar pro Jahr. Darauf werden dann noch Steuern fällig.

Powerball wird in 45 US-Staaten sowie im Hauptstadtbezirk Washington, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln gespielt. Es gibt drei Ziehungen pro Woche. Die nächste findet am kommenden Montag statt.

Kleine Chance, grosser Gewinn

Die Gewinnchance bei Powerball liegt bei 1 zu 292,2 Millionen. Zum Vergleich: Die Wahrscheinlichkeit von sechs Richtigen bei Euromillions beträgt 1 zu 139,8 Millionen; bei Swiss Lotto 1 knapp 31,5 Millionen.

Je unwahrscheinlicher der Hauptgewinn, desto praller füllt sich der Jackpot. So sind bei der Powerball-Lotterie lange Serien ohne Sechser und dementsprechend enorme Summen im Jackpot keine Seltenheit. Der Rekord liegt bei 41 Ziehungen ohne Sieger in Folge. Solches gab's bislang zwei Mal: 2022 und 2021. Im November 2022 gewann dabei ein Tippschein in Kalifornien die Rekordsumme von 2,04 Milliarden US-Dollar.

