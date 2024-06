Wie weiter mit der SRG? Das entscheidet sich wohl am Mittwoch. (Themenbild) Keystone

Am Mittwoch beschäftigt sich der Bundesrat mit der SRG. Die Gebühren könnten sinken – doch was das genau bedeuten würde, ist unklar.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat könnte am Mittwoch die Senkung der SRG-Gebühren beschliessen.

Gemäss Plan ist eine Senkung der Serafe-Gebühren von 335 auf 300 Franken vorgesehen.

Diese Massnahmen würden dem Unternehmen SRG um 150 bis 200 Millionen Franken weniger Einnahmen bescheren. Mehr anzeigen

Für die SRG könnte es am Mittwoch dicke Post geben. Der Bundesrat dürfte in seiner Sitzung die Kürzung der SRG-Gelder beschliessen. Gemäss Plan ist eine Senkung der Serafe-Gebühren von 335 auf 300 Franken vorgesehen.

Diese Reduktion soll in zwei Schritten erfolgen: zunächst auf 312 Franken im Jahr 2027 und dann auf 300 Franken im Jahr 2029. Zudem sollen kleine Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 1,2 Millionen Franken von der Abgabepflicht befreit werden. Diese Massnahmen würden die SRG um 150 bis 200 Millionen Franken weniger Einnahmen bescheren.

Die entsprechende Verordnungsänderung wird voraussichtlich am Mittwoch beschlossen, wie der «Blick» weiss.

Reduktion bei Unterhaltung und Sport

Die Kürzung der Serafe-Gebühren ist eine Reaktion auf die sogenannte Halbierungsinitiative, über die die Schweiz wahrscheinlich 2026 abstimmen wird. Diese Initiative fordert eine drastischere Reduktion der Gebühr auf 200 Franken pro Haushalt.

Medienminister Albert Rösti, der sich vor seiner Zeit in der Regierung für die Initiative eingesetzt hatte, vertritt nun die Haltung des Gesamtbundesrats, der die Initiative ablehnt. Durch die geplante geringere Gebührensenkung soll der Initiative der Wind aus den Segeln genommen werden.

Die geplanten Kürzungen würden erhebliche Auswirkungen auf die SRG haben. Laut Rösti wäre sie gezwungen, Bereiche wie Unterhaltung und Sport zurückzufahren und sich stärker auf Audio- und Videobeiträge zu konzentrieren. Die Berichterstattung in allen vier Sprachregionen der Schweiz soll jedoch weiterhin gewährleistet bleiben.

Stimmung angespannt

Die Stimmung innerhalb der SRG ist laut «20 Minuten» angespannt, da bereits in den letzten Jahren mehrere Sparrunden stattgefunden haben und ein weiterer Stellenabbau befürchtet wird. Rösti hatte bereits im November angedeutet, dass mehrere Hundert Stellen wegfallen könnten. Gemäss der SRG könnten bis zu 900 Stellen betroffen sein – die genaue Zahl ist allerdings noch unklar.

Unmut herrscht auch darüber, dass einige Bereiche der SRG effizient arbeiten, während andere noch üppig ausgestattet sind.

Kritik von beiden Seiten

Die Initianten der Halbierungsinitiative kritisieren die geplanten Kürzungen als unzureichend und werfen dem Bundesrat vor, das Stimmvolk manipulieren zu wollen. Matthias Müller, Vizepräsident der FDP Zürich und Mitglied des Initiativkomitees, bezeichnet die Senkung gegenüber «Watson» als Schritt in die richtige Richtung, aber als nicht ausreichend.

Die Halbierungsinitiative setze beim Mittelstand und den KMU an. «Wir befreien unsere Unternehmen vom Zwang zur Zahlung der SRG-Gebühr. So schaffen wir echte Entlastung», so Müller.

Auf der anderen Seite sehen Gegner der Initiative und Kritiker der Kürzungspläne darin einen Angriff auf den Journalismus und den nationalen Zusammenhalt der Schweiz. SP-Nationalrat Jon Pult warnt, dass die Kürzungen die Informationssicherheit und den Journalismus in der Schweiz weiter schwächen würden. «Die Halbierungsinitiative der SVP ist ein Frontalangriff auf den Journalismus in der Schweiz und auf den nationalen Zusammenhalt, weil Information, Kultur, Unterhaltung und Sport in unseren vier Sprachregionen massiv leiden würden», wird Pult zitiert.

Gerade in Zeiten, in denen die Medienfinanzierung ohnehin in der Krise steckt und Desinformation ein zunehmendes Problem darstelle, vertrage es keine weiteren Schwächungen.

Mehr Videos aus dem Ressort