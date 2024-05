Fehler in SBB-App sorgt bei Reisenden für Durcheinander

In der SBB-App gab es am Wochenende ein Durcheinander. (Symbolbild) Bild: Keystone

Aufgrund falscher Anzeigen in der SBB-App haben am Wochenende zahlreiche Reisende falsche Verbindungen genommen. Die SBB mussten deswegen sogar Kundenlenker einsetzen.

Die SBB-App, eine der meist heruntergeladenen Apps der Schweiz, sorgte am vergangenen Wochenende für erhebliche Verwirrung unter den Reisenden.

Wer am Wochenende kurz nach 13 Uhr von Zürich HB nach Bern reisen wollte, erhielt eine ungewöhnliche Verbindungsempfehlung: zunächst mit der S5 nach Wetzikon, dann mit einem Extrabus nach Münsingen BE, Kapellenweg, und schliesslich mit der Berner S1 nach Bern, wie die «Basler Zeitung» berichtet. Diese Route sollte laut SBB-App in einer Stunde und 19 Minuten zu bewältigen sein.

Doch ein solcher Bus existiert nicht und könnte die Strecke auch nicht in sechs Minuten zurücklegen. Besonders für Touristinnen und Touristen, die mit der Schweizer Geografie nicht vertraut sind, war diese Fehlleitung problematisch.

Viele versuchten, die S5 in die falsche Richtung zu nehmen. Die SBB reagierten, indem sie Personal entsandten, um die irregeführten Reisenden zu informieren und zum richtigen Zug zu leiten.

Falscher Haltestellencode

Der Fehler lag jedoch nicht bei den SBB. Laut Sprecherin Sabrina Schellenberg lieferten die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) fehlerhafte Echtzeitdaten für Bahnersatzbusse.

Eine Verwechslung von Haltestellencodes führte dazu, dass statt der Haltestelle «Kempten ZH» die Haltestelle «Münsingen, Kapellenweg» im System erfasst wurde. Dies verursachte die virtuelle Umleitung über die Berner Gemeinde.

Die SBB informierten die VZO sofort über den Fehler und schalteten eine entsprechende Meldung im Online-Fahrplan auf. An den betroffenen Bahnhöfen wurden regelmässige Durchsagen gemacht und am Sonntag waren Kundenlenker im Einsatz, um die Reisenden zu unterstützen.

Seit Montag ist der Fehler behoben – und Reisende können die SBB-App wieder ohne Einschränkung nutzen.

