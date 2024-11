Gesamte Küchencrew kündigt – Spitzenrestaurant schliesst sofort

Das Restaurant Sonne hat per sofort geschlossen. Screenshot Google Maps

Das Restaurant Sonne muss per sofort schliessen. Das Spitzenrestaurant findet kein Personal mehr und die bisherige Crew hat gekündigt.

Das Restaurant Sonne in Seuzach ZH, das Armin Waldvogel im Juni 2023 übernahm, erreichte innerhalb weniger Monate 15 «Gault Millau»-Punkte und galt als aufstrebendes Toprestaurant.

Doch hinter den Kulissen spitzten sich die Probleme zu: Personalmangel und die Kündigung der gesamten Küchencrew zwangen Waldvogel, den Betrieb Ende Oktober vorerst einzustellen, wie der «Landbote» berichtet. «Wir leiden an einem Fachkräftemangel in höchstem Grad», erklärte er.

Waldvogel weist Vorwürfe zurück, die Mitarbeitenden überlastet zu haben. «Ich habe immer darauf geachtet, dass dies nicht passiert», betonte er. Dennoch kritisierten ehemalige Mitarbeitende fehlende Wertschätzung und hohe Anforderungen, was insbesondere im Service zu einer hohen Fluktuation führte.

Besitzer äussern sich nicht

Küchenchef Timur Asadullaev erklärte gegenüber dem «Landboten», es habe «nicht mehr so harmoniert» und er wolle sich auf seine Karriere in Zürich konzentrieren.

Seit Mitte November bleibt das Restaurant geschlossen, da es nicht gelang, neues Personal zu finden. «Das alles war extrem teuer», so Waldvogel, der angibt, wegen der Krise in ein finanzielles Loch geraten zu sein. Nun sucht er nach einem neuen Pächter für das Restaurant, während er das Hotel weiterhin betreiben will. Einen Silberstreif am Horizont sieht er «zurzeit nicht.»

Die Besitzer der Sonne, Monika und Stephan Jäger, wollten sich nicht zur Lage äussern, da sie «weder operativ noch strategisch in die Geschäfte involviert» seien. Ob und wann die Sonne wieder öffnen kann, bleibt ungewiss.