In Aargauer Weiler herrscht plötzlich Verkehrschaos – Anwohner entsetzt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

729 Autos in vier Stunden In Aargauer Weiler herrscht plötzlich Verkehrschaos – Anwohner entsetzt

Dominik Müller

25.2.2026

Derzeit sind die Strassen des Weilers Hasli in Muri nur selten autofrei.
Derzeit sind die Strassen des Weilers Hasli in Muri nur selten autofrei.
Google Street View

Seit eine Baustelle in Muri AG in Betrieb ist, rollt der Verkehr durch den Weiler Hasli. Anwohnende zählten innert vier Stunden 729 Fahrzeuge. Die vom Gemeinderat beschlossenen Massnahmen reichen ihnen nicht.

Dominik Müller

25.02.2026, 09:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen einer Baustelle wird der Weiler Hasli bei Muri AG seit Mitte Januar als Ausweichroute genutzt.
  • Das führt im Weiler zu massivem Durchgangsverkehr.
  • Der Gemeinderat reagierte auf Beschwerden mit einem Lastwagenfahrverbot und zusätzlichen Schildern, hält jedoch weitergehende Massnahmen wie Tempo 30 oder ein generelles Fahrverbot derzeit für nicht umsetzbar.
Mehr anzeigen

In Muri AG ist seit dem 12. Januar eine Baustelle mitten im Dorfzentrum in Betrieb. Seither herrscht im Weiler Hasli Dauerverkehr: Der kleine Ortsteil mit rund 30 Häusern wird als Ausweichroute genutzt, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. An einem Samstag zählten Anwohnende demnach in vier Stunden 729 Fahrzeuge – viele davon zu schnell.

Ende Januar forderten sie in einem offenen Brief rasche Hilfe vom Gemeinderat. Die Antwort folgte drei Wochen später – mit einem Lastwagenfahrverbot (Zubringer ausgenommen) und zusätzlichen Hinweisschildern. Für Christine Meyer, die den Protest organisiert, reicht das nicht: «Beides ist nett, löst aber unser Problem kein Bisschen», sagt sie zur «Aargauer Zeitung».

Zwei weitere, bereits früher in Aussicht gestellte Massnahmen – Tempo 30 Richtung Talstrasse und Tempo 50 auf der Albisstrasse – seien laut Gemeinderat «derzeit nicht umsetzbar». Ein generelles Fahrverbot werde «derzeit nicht weiterverfolgt», weil Betriebe «von öffentlichem Interesse wie das Murimoos oder Staublibeeren» erreichbar bleiben müssten.

Anwohner kontern Aussagen des Gemeinderats

Die Anwohnenden kontern in einem erneuten Brief, der der «Aargauer Zeitung» vorliegt: «Es ging nie um eine vollständige Sperrung, sondern um die Unterbindung des Durchgangsverkehrs bei gleichzeitiger Sicherstellung der Erreichbarkeit.» Ein Fahrverbot mit «Zubringerdienst gestattet» würde genau das ermöglichen. Zudem fragen sie: «Stellt die Verkehrssicherheit, insbesondere für Kinder, Velofahrende und Fussgänger, nicht ein vorrangiges öffentliches Interesse dar?»

Und Meyer doppelt nach: «Würde der Gemeindepräsident hier wohnen, hätten wir längst ein Durchfahrtsverbot», wird sie zitiert.

Video aus dem Ressort

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Mehr aus dem Ressort

Jahrelang unrechtmässig kassiert?. Seniorenheim-Direktorin muss wegen Betrugs vor Gericht

Jahrelang unrechtmässig kassiert?Seniorenheim-Direktorin muss wegen Betrugs vor Gericht

Umfragen zu Urnengang am 8. März. Individualbesteuerung auf der Kippe – die SRG darf hoffen

Umfragen zu Urnengang am 8. MärzIndividualbesteuerung auf der Kippe – die SRG darf hoffen

«Ziemliches Eigengoal». SRG-Chefin unter Druck – Interview-Absage sorgt auch für internen Wirbel

«Ziemliches Eigengoal»SRG-Chefin unter Druck – Interview-Absage sorgt auch für internen Wirbel

Meistgelesen

Kiews Wunderwaffe wurde lange ausgebremst – doch jetzt schlägt sie richtig zu
Drei Szenen zeigen auf, wie absurd Trumps Rede war
«Schwunghaft wie nie zuvor»? Der Faktencheck zu Trumps grosser Show
SRG-Chefin unter Druck – Interview-Absage sorgt auch für internen Wirbel
In Aargauer Weiler herrscht plötzlich Verkehrschaos – Anwohner entsetzt