Roger Federer ist sein Grundstück in Herrliberg losgeworden

Roger Federer hat ein 5779 Quadratmeter grosses Grundstück in Herrliberg ZH verkauft. Schon vor fünf Jahren hat er es zum ersten Mal zu veräussern versucht. Käuferin ist ein Unternehmen, das Luxus-Immobilien entwickelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Roger Federer hat in der Gemeinde Herrliberg ZH ein Grundstück verkauft.

Die 5779 Quadratmeter grosse Bauland-Parzelle mit freier Sicht auf den Zürichsee stand seit mindestens fünf Jahren zum Verkauf.

Experten schätzen, dass Federer mit dem Verkauf nach Abzug der Steuern einen eher bescheidenen Gewinn erzielt hat.

Roger Federer lässt in Rapperswil SG ein Anwesen direkt am Zürichsee mit sechs Gebäuden überbauen.

5779 Quadratmeter misst das Grundstück mit freier Sicht auf den Zürichsee, das Roger Federer vor kurzem verkauft hat. Neun Tennisplätze hätten auf der Fläche Platz, bemerkt die NZZ.

Offenbar hat Federer das Bauland gekauft, als er auf der Suche nach einem Ort für ein neues Zuhause war, das er sich nun in Rapperswil SG bauen lässt.

Plakativer Verkaufsversuch vor fünf Jahren

Schon vor fünf Jahren habe er zum ersten Mal versucht, die grosszügige Bauparzelle zu veräussern. Laut NZZ in einem Stil, der dem Tennis-Gentleman schlecht anstand: auf Homegate, komplett in Grossbuchstaben verfasst. Der Preis von 35 Millionen Franken sei «FIX», habe da gestanden. Aufgesetzt habe es ein Immobilienmakler, den der Tennisspieler kennengelernt habe, als er mit seiner Familie in Wollerau SZ residierte.

Erfolg hatten die beiden mit der Anzeige nicht. Seit Jahren passierte auf dem Grundstück nichts, das sich in nächster Nähe zur Villa von Christoph Blocher befindet. Die lange Zeit, in der Federer keinen Abnehmer fand, deutet darauf hin, dass niemand den Preis zahlen wollte, den er sich vorstellte.

Unbebautes Bauland sei in Herrliberg eigentlich äusserst knapp. Doch die Parzelle sei stark abfallend, nicht gut erschlossen und dürfe zudem nur teilweise überbaut werden. Gekauft hat Federer das Landstück bereit 2012.

Bescheidener Gewinn für Federer

Der nun erfolgte Verkauf ist diskreter abgelaufen. Den Zuschlag hat die Amini-Gruppe erhalten. Diese präsentiert sich als Full-Service-Agentur, die anspruchsvolle Kunden vom Kauf des Baulands «bis zum letzten Schliff des Innenausbaus» beim Bau ihrer «Boutique-Apartment-Häuser» begleitet.

Einen grossen Gewinn hat der Schweizer Weltstar mit dem Grundstück kaum gemacht, schreibt die «NZZ». Experten zufolge müsse er vor zwölf Jahren rund 29 Millionen Franken dafür bezahlt haben und nun maximal 32 Millionen dafür erhalten haben. Davon abziehen muss er rund eine Million Franken Grundstück-Gewinnsteuer.

Die Angaben, wie gross Roger Federers Vermögen ist, reichen von 400 Millionen bis zu einer Milliarde. Beim Bau seines Anwesens in Rapperswil spart er offensichtlich nicht. Wie sehr ihn der Deal in Herrliberg schmerzt, ist nicht bekannt.