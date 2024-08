Amerikanischer Gigant will Skigebiet Laax kaufen

Die Bergstation Crap Sogn Gion ist eines der Wahrzeichen der Weissen Arena Flims Laax. Kauft Vail Resorts nach Crans Montana und Andermatt auch das Bündner Skigebiet? KEYSTONE

Das Unternehmen Vail Resorts soll am Kauf des Skigebiets Flims Laax Falera interessiert sein. Der US-Ski-Gigant hat schon Crans Montana und Andermatt gekauft sowie mehrere Winter-Destinationen in Österreich.

Fällt auch das Skigebiet Flims-Laax in die Hände des US-Unternehmens Vail Resorts? Aktuell besitzt der Ski-Gigant 42 Stationen in Nordamerika, Australien und Europa. In der Schweiz sind Crans Montana und Andermatt zu Standorten der Skigebiets-Kette geworden.

Mehrere Insider sollen dem «Blick» bestätigt haben, dass die Weisse Arena, wie sich das Skigebiet Flims Laax Falera auch nennt, weit oben auf der Wunschliste der Amerikaner stehe.

Die Weisse Arena ist in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit Innovationen vorangegangen, hat früh auf Snowboarder gesetzt und mit ihren Angeboten auch Trends gesetzt. So gehört sie auch zu den ersten, die Tageskarten zu dynamischen Preisen verkaufen – je grösser der Andrang, desto teurer die Liftpässe.

Verkauft der Visionär sein Lebenswerk?

Vail Resorts habe fünf bis sechs Gebiete in der Schweiz und Österreich im Auge, sagt Pierre Besson im «Blick». Er ist Chef der Magic Mountains Cooperation, die den Magic Pass verkauft, eine Saisonkarte, die in 80 Schweizer Skigebieten gültig ist.

Gewissermassen der grosse Bruder des Magic Pass ist der Epic Pass, den Vail Resorts ausgibt. Dieser berechtigt in allen Skigebieten der Gruppe zur Nutzung der Bahnen. Aktuell sind Andermatt und Crans Montana die einzigen europäischen Destinationen im Portfolio. Das soll sich offenbar bald ändern.

Weder Vail Resorts noch die Weisse Arena äussern sich zu ihren Plänen. Auch der gewöhnlich sehr zugängliche Chef der Weissen Arena, Reto Gurtner, beantwortet keine Fragen des «Blick». Sein Vater hat aus einem Skilift die Bergbahnen Laax geformt, er diese mit jenen in Flims und Falera zur Weissen Arena ausgebaut.

Kurz vor Weihnachten 2023 hat Reto Gurtner, Verwaltungsratspräsident der Weisse Arena Gruppe eine neue Bahn eröffnet, die auf Knopfdruck der Passagiere startet. KEYSTONE

Die Attraktivität des Skigebiets in der Bündner Surselva wirkt offenbar auch auf den US-Investor. Gurtner hat in den USA Betriebswirtschaft studiert und von dort in den Achtzigern die Liebe zum Skateboard mitgebracht. In seiner langen Karriere hat der 69-Jährige Öffentlichkeit und Wirtschaftswelt immer wieder mit unternehmerischen Schritten überrascht.

Der Verkauf seines Lebenswerks nach Übersee wäre ein spektakulärer Coup. Wer Reto Gurtner kennt, kann sich kaum vorstellen, dass es sein letzter wäre.