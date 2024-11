Auch bei Wind und Wetter wird Essen ausgeliefert. KEYSTONE

Bei winterlichen Temperaturen und Schneefall klingt Pizza bestellen nach einer gemütlichen Lösung. Für Lieferantinnen und Lieferanten kann dies jedoch eine Herausforderung sein: So werden sie darauf vorbereitet.

Online eine Pizza bestellen und Sie dann nach Hause liefern lassen: Gerade bei diesem Wetter klingt das nach einer sehr gemütlichen Lösung. Weniger angenehm wird es aber für die Lieferantinnen und Lieferanten, die sich auf dem Velo durch den Schnee kämpfen müssen.

Doch wie sind sie darauf vorbereitet? blue News fragt bei Just Eat nach, eine der grössten Lieferplattform der Schweiz: «Die Sicherheit der Fahrer*innen hat oberste Priorität», schreibt ein Sprecher auf Anfrage. Ein ausgeklügeltes Unwetterschutzsystem soll sowohl den Schutz der Mitarbeitenden als auch die Aufrechterhaltung des Dienstes gewährleisten

Die Wetterdaten würden automatisch bestimmte Warnstufen auslösen, und die Mitarbeitenden handeln nach entsprechendem Ereignis. Zudem stehe das Team immer in engem Kontakt mit den Fahrer*innen: Wer sich unwohl oder nicht sicher fühle, dürfe die Schicht beenden.

Bestellungen können storniert werden

Sobald eine Situation für die Fahrer*innen als unzumutbar eingestuft werde, schliesse Just Eat die entsprechende Region. So auch gestern: «Gestern wurden beispielsweise alle Regionen von uns geschlossen, in denen es geschneit hat», heisst es weiter.

Dabei kann es vorkommen, dass Bestellungen auch storniert werden. «In diesen Fällen erstatten wir unseren Kund*innen den vollen Betrag und schenken einen Gutschein für die Umstände.»

Einfluss auf die Fahrer*innen habe dies nicht: «Sie werden auch für eine geplante Schicht bezahlt, die aufgrund des Wetters nicht durchgeführt werden konnte.»