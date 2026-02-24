  1. Privatkunden
Ungewöhnlich früh Schweiz hat schon heute die 20-Grad-Marke geknackt

SDA

24.2.2026 - 13:18

Im Tessin wurde die 20-Grad-Marke in diesem Jahr früher überschritten als normalerweise. (Archivbild)
Im Tessin wurde die 20-Grad-Marke in diesem Jahr früher überschritten als normalerweise. (Archivbild)
Keystone

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist in der Schweiz die 20-Grad-Marke überschritten worden. In Cevio im Tessin kletterte das Thermometer am Dienstagmittag über diese Schwelle – deutlich früher als im langjährigen Durchschnitt.

Keystone-SDA

24.02.2026, 13:18

24.02.2026, 14:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Cevio im Tessin wurden am Dienstag erstmals in diesem Jahr über 20 Grad gemessen.
  • Laut Meteoschweiz geschah dies rund drei Wochen früher als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020.
  • Der Zeitpunkt für die erste 20-Grad-Messung schwankt historisch stark.
Mehr anzeigen

Die 20-Grad-Marke ist in der Schweiz zum ersten Mal in diesem Jahr geknackt worden: An der Messtation in Cevio im Tessin kletterten die Temperaturen am Dienstagmittag über 20 Grad Celsius.

Das zeigen Messwerte des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz. Damit wurde die 20-Grad-Marke in diesem Jahr auf der Alpensüdseite rund drei Wochen früher erreicht als im Durchschnitt, wie es von Meteoschweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess.

In der Referenzperiode von 1991 bis 2020 wurde die 20-Grad-Marke südlich der Alpen im Durchschnitt erst am 15. März geknackt.

Der Zeitpunkt für die ersten 20 Grad in einem Jahr kann jedoch beträchtlich variieren. So wurde die Marke auch schon deutlich früher überschritten.

Im Jahr 2013 wurde auf der Alpensüdseite bereits am 4. Januar zum ersten Mal über 20 Grad gemessen. Im Jahr 1941 wurde es an der Messstation Locarno-Monti zum ersten Mal erst am 21. Mai über 20 Grad warm.

