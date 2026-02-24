Ungewöhnlich frühSchweiz hat schon heute die 20-Grad-Marke geknackt
SDA
24.2.2026 - 13:18
Zum ersten Mal in diesem Jahr ist in der Schweiz die 20-Grad-Marke überschritten worden. In Cevio im Tessin kletterte das Thermometer am Dienstagmittag über diese Schwelle – deutlich früher als im langjährigen Durchschnitt.
Keystone-SDA
24.02.2026, 13:18
24.02.2026, 14:03
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
In Cevio im Tessin wurden am Dienstag erstmals in diesem Jahr über 20 Grad gemessen.
Laut Meteoschweiz geschah dies rund drei Wochen früher als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020.
Der Zeitpunkt für die erste 20-Grad-Messung schwankt historisch stark.
Die 20-Grad-Marke ist in der Schweiz zum ersten Mal in diesem Jahr geknackt worden: An der Messtation in Cevio im Tessin kletterten die Temperaturen am Dienstagmittag über 20 Grad Celsius.
Das zeigen Messwerte des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz. Damit wurde die 20-Grad-Marke in diesem Jahr auf der Alpensüdseite rund drei Wochen früher erreicht als im Durchschnitt, wie es von Meteoschweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess.
In der Referenzperiode von 1991 bis 2020 wurde die 20-Grad-Marke südlich der Alpen im Durchschnitt erst am 15. März geknackt.
Der Zeitpunkt für die ersten 20 Grad in einem Jahr kann jedoch beträchtlich variieren. So wurde die Marke auch schon deutlich früher überschritten.
Im Jahr 2013 wurde auf der Alpensüdseite bereits am 4. Januar zum ersten Mal über 20 Grad gemessen. Im Jahr 1941 wurde es an der Messstation Locarno-Monti zum ersten Mal erst am 21. Mai über 20 Grad warm.
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.
06.01.2026
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.
28.11.2025
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?
Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.
01.12.2023
Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder
Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt
Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?