  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ausstellung Historisches Museum Bern hinterfragt Mythos der Murtenschlacht

SDA

24.2.2026 - 16:01

Historisches Museum Bern hinterfragt Mythos der Murtenschlacht - Gallery
Historisches Museum Bern hinterfragt Mythos der Murtenschlacht - Gallery. Der Star der Ausstellung ist eine liegende Rolle des berühmten Murten-Panoramabilds.

Der Star der Ausstellung ist eine liegende Rolle des berühmten Murten-Panoramabilds.

Bild: Keystone

Historisches Museum Bern hinterfragt Mythos der Murtenschlacht - Gallery. Die digitale Version des berühmten Murtenpanoramas wird im Museum erstmals öffentlich gezeigt.

Die digitale Version des berühmten Murtenpanoramas wird im Museum erstmals öffentlich gezeigt.

Bild: Keystone

Historisches Museum Bern hinterfragt Mythos der Murtenschlacht - Gallery
Historisches Museum Bern hinterfragt Mythos der Murtenschlacht - Gallery. Der Star der Ausstellung ist eine liegende Rolle des berühmten Murten-Panoramabilds.

Der Star der Ausstellung ist eine liegende Rolle des berühmten Murten-Panoramabilds.

Bild: Keystone

Historisches Museum Bern hinterfragt Mythos der Murtenschlacht - Gallery. Die digitale Version des berühmten Murtenpanoramas wird im Museum erstmals öffentlich gezeigt.

Die digitale Version des berühmten Murtenpanoramas wird im Museum erstmals öffentlich gezeigt.

Bild: Keystone

Das Bernische Historische Museum befasst sich in seiner neuen Ausstellung «Murten, ausgeschlachtet. Ein Sieg wird in Szene gesetzt» mit der Realität und der Inszenierung von Kriegen. Star der Schau ist ein Ausschnitt des Murtenpanoramas.

Keystone-SDA

24.02.2026, 16:01

Erstmals seit der Expo.02 wird ein kleiner Teil des Panoramabilds der Murtenschlacht öffentlich gezeigt. Die Geschichte der Schlacht vom 22. Juni 1476 hat sich in das kollektive Gedächtnis der Schweiz eingebrannt. Sie wurde in den letzten Jahrhunderten immer wieder erzählt – immer wieder anders.

Anlässlich des Erinnerungsjahrs «550 Jahre Schlacht bei Murten» geht das Museum der Frage nach, wer die Geschichte von Kriegen schreibt und wem die Inszenierungen von Krieg nützen.

Besuchende können das berühmte Panorama auf einer 360-Grad-Leinwand vollständig betrachten. Diese digitale Version wird erstmals öffentlich präsentiert.

Weiter zeigt das Museum bei der Schlacht erbeutete Kriegstrophäen, die zu Kulturgütern wurden, etwa eine Caesar-Tapisserie.

Die Ausstellung dauert bis zum 9. Mai 2027.

Meistgelesen

Sauna-Gate und Polizei-Zoff – Bülach ZH versinkt vor Wahlen im Chaos
Feuerwehr-Chef war an Weihnachten noch in Inferno-Bar
Wird dieser Cold Case nach 30 Jahren endlich gelöst?

Videos aus dem Ressort

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Donald Trumps Gesundheitsminister Robert Kennedy steht Impfungen sehr skeptisch gegenüber. Das macht sich nun auch in den Impfempfehlungen für Kinder bemerkbar. Künftig sollen diese nur noch für die elf «schwerwiegendsten und gefährlichsten Krankheiten» gelten, teilt der US-Präsident auf Truth Social mit.

06.01.2026

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Eine US-Firma will Sonnenlicht aus dem All gezielt auf Städte, Felder und Solaranlagen lenken – und das mitten in der Nacht. Was wie Science-Fiction klingt, könnte den globalen Nachthimmel radikal verändern.

28.11.2025

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mit einer Live-Show feiert Tesla die Auslieferung der ersten Cybertrucks. Der futuristische Strom-Pick-up wird einiges teurer. Und ob die Scheiben dem Steinwurf beim zweiten Versuch standhalten, siehst du im Video.

01.12.2023

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Impfskeptiker als Gesundheitsminister: US-Regierung senkt Zahl der Impfempfehlungen für Kinder

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Startup plant erste Tests bereits 2026 – Spiegel im Orbit sollen die Nacht zum Tag machen – Forschende sind entsetzt

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Tesla liefert erste Cybertrucks aus: Hält Musks Protz-Mobil nun wirklich einem Steinwurf stand?

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wenn die Warmfront drückt. Warum Wetterumschwünge auf den Kreislauf schlagen können

Wenn die Warmfront drücktWarum Wetterumschwünge auf den Kreislauf schlagen können

Raumfahrt. «Artemis 2»-Raketensystem kommt laut Nasa zurück in Hangar

Raumfahrt«Artemis 2»-Raketensystem kommt laut Nasa zurück in Hangar

Evolution im Zeitraffer. Artenvielfalt der Wasserläufer entstand schon zur Dinosaurier-Zeit

Evolution im ZeitrafferArtenvielfalt der Wasserläufer entstand schon zur Dinosaurier-Zeit