In der Walliser Gemeinde Gampel-Bratsch werden Strassennamen im Dialekt umbenannt. Künftig sind die Strassen in deutscher Standardsprache benannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Walliser Gemeinde Gampel-Bratsch passt Strassennamen im Dialekt an die deutsche Standardsprache an.

Zahlreiche Personen bekommen zudem neue Hausnummern.

Die Änderungen waren lange geplant und folgen behördlichen Empfehlungen. Mehr anzeigen

In der Gemeinde Gampel-Bratsch im Wallis werden ab dem 1. Januar 2025 mehrere Strassennamen an die Schriftsprache angepasst, da sie bisher im lokalen Dialekt geführt wurden. So wird etwa die «Bärgjistrasse» zur «Bergstrasse» und das «Hanuviertil» zum «Hahnenviertel».

Die Änderungen beruhen auf Empfehlungen des Bundesamts für Landestopografie Swisstopo. Auch die Nummerierung von Gebäuden wird modernisiert, sodass nun alle Wohnhäuser, Nebengebäude und Stallungen erfasst werden, berichtet der «Walliser Bote».

Einige Strassennamen entfallen oder werden geändert, um Verwechslungen zu vermeiden, insbesondere aus Sicherheitsgründen. Zahlreiche Personen erhalten nun eine neue Adresse oder neue Hausnummer.

Die Umsetzung der Anpassungen hat sich aufgrund von Verzögerungen bei beauftragten Geometerbüros um Jahre verzögert, tritt nun aber mit Beginn des neuen Jahres in Kraft. Matthias Heinzen von den technischen Diensten der Gemeinde erklärt, dass die Arbeiten nun abgeschlossen sind.

Etwa 318 Wohnadressen sind von den Änderungen betroffen. Eine Übergangsfrist bis zum 31. März 2025 ermöglicht es den Bürgern, die alten Adressen weiterhin zu nutzen, bevor die neuen Adressen endgültig gültig werden.