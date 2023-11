Zwei Partygäste werden von 500-Kilo-Seilbahnrad getroffen

Ein Partygast wurde unter dem eine halbe Tonne schweren Seilbahnrad eingeklemmt. Kapo GR

Eine Geburtstagsfeier in der alten Seilbahnstation Fläscherberg in der Bündner Herrschaft endete in der Nacht auf Sonntag für zwei Gäste im Spital. Sie wurden von einem herunterfallenden 500-Kilo-Rad getroffen.

Eine Geburtstagsfeier in der alten Seilbahnstation Fläscherberg in der Bündner Herrschaft endete in der Nacht auf Sonntag für zwei Gäste im Spital. Sie hatten sich aus Spass an das Umlenkrad der Seilbahn gehängt und wurden verletzt, als dieses losbrach und auf den Boden krachte.

Der Unfall in der als Event-Lokal genutzten ausgedienten Seilbahnstation ereignete sich kurz nach Mitternacht, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Insgesamt drei Gäste der Geburtstagsgesellschaft hängten sich aus Spass an das Umlenkrad, das zur Dekoration in einer Höhe von drei Metern belassen wurde. Als die Männer das Rad in Bewegung brachten, löste sich dieses aus seiner Befestigung.

Zwei Regahelikopter im Einsatz

Ein 35-Jähriger wurde unter dem eine halbe Tonne schweren Umlenkrad begraben. Ein 37-Jähriger wurde beim Herunterfallen des Rades von diesem getroffen und dabei ebenfalls verletzt.

Die anderen Gäste konnten das Rad gemeinsam anheben und den eingeklemmten Mann bergen. Zwei Regahelikopter flogen die beiden Verletzten ins Kantonsspital nach Chur.