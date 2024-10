trackmac

Ich bin zur Zeit zwischen Alicante und Valencia und habe wieder einmal bluewin.ch besucht, warum man von zu spätem Alarm kopiert ist nicht nachvollziehbar auf den Wetterkanälen waren die Regionen inklusive die Balearen schon rot bis tiefrot am lezten Freitag eingefärbt und es gab bis zu 4 Wettervorwarnungen. Absolut einwandfreie Infos, was sollen denn die Behörden mehr machen , bei uns sollten bis zu 60 mm/m2 Regen runterkommen, kamen aber weit weniger als 40 mm/m2, jedermann wusste dass es schlimm werden könnte ... und es kam au so in den genannten Gebieten.