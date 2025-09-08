  1. Privatkunden
Ex-Präsident als Erzähler Barack Obama gewinnt dritten Emmy – diesmal für die Weltmeere

SDA

8.9.2025 - 23:37

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy als «Bester Erzähler» gewonnen. (Archivbild)
Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy als «Bester Erzähler» gewonnen. (Archivbild)
Erin Hooley/AP/dpa

Barack Obama hat erneut TV-Geschichte geschrieben: Der frühere US-Präsident gewann seinen dritten Emmy – ausgezeichnet wurde er als bester Erzähler für die Netflix-Dokuserie «Our Oceans».

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

08.09.2025, 23:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Barack Obama (64) erhält seinen dritten Emmy – diesmal als bester Erzähler für die Netflix-Serie Our Oceans.
  • Er setzte sich gegen namhafte Mitnominees wie Tom Hanks, David Attenborough, Idris Elba und Phoebe Waller-Bridge durch.
  • Obama hatte bereits Emmys für Our Great National Parks und Working: What We Do All Day gewonnen; die Hauptpreise der Emmys folgen am 14. September in Los Angeles.
Mehr anzeigen

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy gewonnen. Der 64-Jährige wurde für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokuserie «Our Oceans» in der Kategorie «Bester Erzähler» ausgezeichnet, wie die US-Fernsehakademie am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte.

In der fünfteiligen Dokumentarreihe stellt Obama die verschiedenen Weltmeere vor. Der Ex-US-Präsident setzte sich in seiner Sparte gegen Tom Hanks, David Attenborough, Idris Elba und Phoebe Waller-Bridge durch. Obama hatte zuvor in dieser Kategorie bereits zwei Emmys für die Netflix-Dokumentarreihen «Our Great National Parks» und «Working: What We Do All Day» gewonnen.

Die Emmys sind die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Die Preisträger in den Hauptkategorien werden am 14. September bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben. Die ersten Auszeichnungen in verschiedenen technischen und kreativen Kategorien werden bereits vorher verliehen.

Amy Macdonald über die Schweizer: «Der Unterschied: Ihr habt Geld und wir sind arm»

Amy Macdonald über die Schweizer: «Der Unterschied: Ihr habt Geld und wir sind arm»

Beim Energy Air 2025 brachte Amy Macdonald das Stadion zum Kochen – und zeigte sich im Interview mit blue News als heimatverbundene Künstlerin mit einer grossen Schwäche für Schweizer Schokolade.

06.09.2025

Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.

Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.

Berlin, 08.09.2025: Trauer um «Polizeiruf 110»-Star Horst Krause stirbt am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow Krause – der brummige Dorfpolizist Mit Hund im Beiwagen seines Motorrads wurde er bundesweit bekannt und begeisterte die Zuschauer In der ARD-Reihe «Polizeihauptmeister Krause» ging es um das Leben seiner Figur und deren Familie Krause wurde 1941 nahe Danzig geboren und wuchs in Ludwigsfelde auf Schon in der Schule ein Klassenclown Er beginnt seine Karriere bereits in der DDR und bleibt bis heute Kult

08.09.2025

DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

DJ-Pult statt Laufsteg: Topmodel Naomi Campbell gibt in München ihr Debüt als DJane. Dort tritt sie beim «Ye Summer Closing» auf, einem Elektro-Festival in einer Baugrube im Norden der Stadt.

07.09.2025

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

An einem Strand von Málaga spielt sich mitten am Tag eine Szene ab, die kaum noch jemanden überrascht: Vor den Augen von Badegästen wird offen eine Drogenladung angelandet – und niemand greift ein.

05.09.2025

Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.

Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.

DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab

Forscher rätseln. Toter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Forscher rätselnToter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Kurioser Vorfall. Dank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Kurioser VorfallDank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

MID-Glücksspiele. 22'222 Franken pro Monat während 30 Jahren für Eurodreams-Gewinner

MID-Glücksspiele22'222 Franken pro Monat während 30 Jahren für Eurodreams-Gewinner