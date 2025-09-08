Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy gewonnen. Der 64-Jährige wurde für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokuserie «Our Oceans» in der Kategorie «Bester Erzähler» ausgezeichnet, wie die US-Fernsehakademie am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte.
In der fünfteiligen Dokumentarreihe stellt Obama die verschiedenen Weltmeere vor. Der Ex-US-Präsident setzte sich in seiner Sparte gegen Tom Hanks, David Attenborough, Idris Elba und Phoebe Waller-Bridge durch. Obama hatte zuvor in dieser Kategorie bereits zwei Emmys für die Netflix-Dokumentarreihen «Our Great National Parks» und «Working: What We Do All Day» gewonnen.
Die Emmys sind die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Die Preisträger in den Hauptkategorien werden am 14. September bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben. Die ersten Auszeichnungen in verschiedenen technischen und kreativen Kategorien werden bereits vorher verliehen.
Amy Macdonald über die Schweizer: «Der Unterschied: Ihr habt Geld und wir sind arm»
Beim Energy Air 2025 brachte Amy Macdonald das Stadion zum Kochen – und zeigte sich im Interview mit blue News als heimatverbundene Künstlerin mit einer grossen Schwäche für Schweizer Schokolade.
Trauer um «Polizeiruf»-Star: Horst Krause stirbt mit 83 Jahren.
Berlin, 08.09.2025:
Trauer um «Polizeiruf 110»-Star
Horst Krause stirbt am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow
Krause – der brummige Dorfpolizist
Mit Hund im Beiwagen seines Motorrads wurde er bundesweit bekannt und begeisterte die Zuschauer
In der ARD-Reihe «Polizeihauptmeister Krause» ging es um das Leben seiner Figur und deren Familie
Krause wurde 1941 nahe Danzig geboren und wuchs in Ludwigsfelde auf
Schon in der Schule ein Klassenclown
Er beginnt seine Karriere bereits in der DDR und bleibt bis heute Kult
08.09.2025
DJ-Pult statt Laufsteg: Supermodel Naomi Campbell gibt ihr Debüt als DJane
DJ-Pult statt Laufsteg: Topmodel Naomi Campbell gibt in München ihr Debüt als DJane. Dort tritt sie beim «Ye Summer Closing» auf, einem Elektro-Festival in einer Baugrube im Norden der Stadt.
07.09.2025
Am helllichten Tag: Bade-Gäste staunen – hier laden Schmuggler plötzlich Drogen ab
An einem Strand von Málaga spielt sich mitten am Tag eine Szene ab, die kaum noch jemanden überrascht: Vor den Augen von Badegästen wird offen eine Drogenladung angelandet – und niemand greift ein.
05.09.2025
