Spuren im Schnee führen Polizei zu Dieb und Einbrecher

Dank Spuren im Neuschnee hat die deutsche Polizei in den vergangenen Tagen zwei Diebe festgenommen. In beiden Fällen sind die Einsatzkräfte den Schuhabdrücken am Tatort gefolgt.

Nicht nur in der Schweiz hat es geschneit, in grossen Teilen Nord- und Mitteleuropas hat der Winter Einzug gehalten. Die einen fluchen über die Schneemassen, für andere ist es ein Segen. So auch für die deutsche Polizei, die dank frischen Spuren im Neuschnee zwei Täter fassen konnte, wie die «Bild» berichtet.

Am Samstagabend ist bei einer Schule in Zittau im Bundesland Sachsen ein Alarm ausgelöst worden. Die Polizei war schnell vor Ort und fand einen aufgebrochenen Keller vor. Offensichtlich war ein Unbekannter auf das Gelände eingedrungen und hatte in den Räumen des Schulabwarts nach Wertgegenständen gesucht. Fündig wurde er in der Werkstatt; dort fehlten drei Thermostatköpfe der Heizungsanlage. Danach löste er im Sekretariat den Alarm aus und ergriff die Flucht.

Zweimal leichtes Spiel für die Polizei

Blöd nur: Bei seiner Flucht hinterliess er im Neuschnee saubere Fussspuren. Die Polizei hatte leichtes Spiel. Sie folgte den Abdrücken und konnte den Verdächtigen wenig später festnehmen. «Er war noch in Tatortnähe, auf dem Gelände eines Garagenkomplexes», wird ein Polizeisprecher in der «Bild» zitiert. Gegen den Mann liegt nun eine Strafanzeige wegen Einbruchs und Diebstahls vor.

Ähnliches Schnee-Glück hatten die Einsatzkräfte bereits am Donnerstagabend in Fürstenwalde im Bundesland Brandenburg. Nachdem ein Mann einen Transporter gestohlen hatte, war er auf der Flucht von der Verkehrspolizei auf der Autobahn gestoppt worden.

Der Dieb raste davon, sprang kurz darauf an einem Parkplatz aus dem Auto und versuchte, zu Fuss zu entkommen. Mit einem Helikopter verfolgte die Polizei seine Spuren im Schnee. Auch er konnte kurz darauf festgenommen werden.